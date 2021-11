El parc de Benicalap s'ampliarà en tres fases amb 9 milions d'inversió

L'ampliació del parc de Benicalap, a València, transformarà un espai de 113.646 metres quadrats (situats entre l'actual parc, limítrof amb la localitat de Burjassot i la Ronda Nord) per a generar noves zones verdes a la ciutat, crear dotacions públiques i protegir terrenys d'horta.

El projecte, que compta amb una inversió municipal de 9 milions d'euros, té un destacat "caràcter agrari", atés que preveu mantindre sòl agrícola en producció, recuperar traçats del paisatge agrari i destacar els espais per on discorren séquies.

El desenvolupament d'aquesta actuació es completa amb la rehabilitació d'immobles emblemàtics inclosos en l'àmbit de l'ampliació com les alqueries del Moro i de la Torre i el Casino de l'Americà. Així, als 9 milions d'euros previstos per a estendre al parc de Benicalap se sumaran les quantitats destinades a recuperar aquests edificis.

Extensió del futur parc, en una figuració virtual aèria. AYTO. VLC

Es calcula que el cost de cadascuna d'eixes rehabilitacions pot estar entre els 3,5 i els 4 milions d'euros.

La vicealcaldessa de València i edil de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha presentat aquest dijous el projecte d'ampliació al costat de l'arquitecte Miquel del Rey, encarregat de la redacció del projecte bàsic. L'ampliació es durà a terme en tres fases: una primera que engloba les àrees patrimonials a l'entorn de l'antic Camí de Burjassot; una segona que recull espais agraris i elements arqueològics, i una tercera amb àrees lúdiques, jardins, pistes esportives i andanes metropolitanes.

Figuració virtual del parc. AYTO. VLC

Gómez ha assenyalat que aquest és "un projecte a mitjà termini per a desenvolupar en el que queda de legislatura i en la següent" i ha descartat parlar de dates per al seu desenvolupament. En el pressupost municipal de 2022 es contemplen ja partides per a escometre aquesta ampliació. La vicealcaldessa ha assegurat que aquesta donarà pas a "un dels grans parcs de la ciutat" i contribuirà a aconseguir l'objectiu de fer de València una urbs "envoltada per un gran pulmó verd".

El projecte contempla la integració d'alqueries i la protecció de zones d'horta. AYTO. VLC

Un nou eix nord-sud

L'objectiu d'aquest projecte és programar el desenvolupament dels quasi 70.000 metres quadrats de superfície que queden per executar al parc de Benicalap. En ell es crearà un eix estructurant nord-sud, coincident amb un camí rural que ja existeix per a donar accés a les parcel·les en ús al costat de l'antic camí de Poble Nou, que discorre entre les edificacions de l'Alqueria del Moro, a més de l'antiga carretera de l'alqueria, un vial relativament modern que unia el Camí Vell de Burjassot amb l'actual avinguda de Burjassot.