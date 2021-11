Este es el próximo animal que podría extinguirse: solo quedan diez ejemplares

Un grupo de científicos realizaron una expedición a México para estudiar la situación de uno de los animales más amenazados del mundo, la vaquita marina. La última encuesta realizada en 2019 estimó que solo quedaban diez ejemplares de estos cetáceos. Al mismo tiempo que los expertos intentaban esclarecer las causas de que este animal se encuentre en peligro de extinción, muchos pescadores se preparaban para salir al mar con redes y métodos de pesca ilegales.

En un panorama de crisis de biodiversidad mundial, poner fin a la pesca ilegal requiere una gran voluntad política y un profundo compromiso con las comunidades locales. Los expertos en mamíferos marinos dicen que la recuperación de esta especie es posible, pero solo si se ataja el problema de la pesca ilegal, muy extendida en la zona de San Felipe (México).

El Gobierno mexicano emitió una orden que prohíbe las redes de enamlle en gran parte del alto Golfo de California, el único lugar donde viven las vaquitas, pero a efectos prácticos es como si las reglas no existieran.

"El gobierno todavía no nos ha dado una solución o forma efectiva de apoyar a nuestras familias sin salir a pescar ilegalmente", dijo a The New York Times Ramón Franco Díaz, presidente de una federación de cooperativas pesqueras en San Felipe.

La población de vaquitas se ha desplomado desde los 600 ejemplares en 1997 a alrededor de los 10 en 2019. "Se están extinguiendo debido a las actividades humanas, aunque podría evitarse", dijo Jorge Urbán Ramírez, biólogo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.