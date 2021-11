Loles León desvela por qué no puede entrar sola en el clonador de 'Tu cara me suena': "Tengo un vértigo muy fuerte"

Desde que comenzó la novena edición de Tu cara me suena, Loles León ha entrado a plató de forma diferente a sus compañeros. En ninguna ocasión ha subido sola al clonador que los 'transforma', siempre lo ha hecho acompañada de un bailarín, pero tampoco ha salido al escenario por él. Y ahora, ella misma ha explicado por qué.

"Tengo vértigo, y el clonador gira, pero sin paredes ni nada. Y yo no puedo ir sola", confirma a Antena 3. "Yo entro acompañada, pero no salgo de allí, ni acompañada ni de ninguna de las maneras. Yo siempre salgo por otro lado".

"Siempre quiero ir con alguien, y mejor que con un bailarín no puedo estar. Yo me agarro y cierro los ojos, y él me coge y voy protegida. Porque tengo mucho vértigo", añade.

Después explica qué fue lo que le provocó esto: "Desde que me caí por las escaleras, va un poquillo de aquella manera. Me ha quedado un vértigo muy fuerte. Yo es subirme a algo y me da un mareo". Aun así, ella se lo toma con humor y, cuando pide que alguien le acompañe, siempre les dice "ponte aquí, que te vea tu madre".

"Siempre salgo por algún otro lado, porque las escaleras de este año son increíbles, no las tengo todas conmigo... Con el vértigo, tengo miedo de irme para delante", confiesa.