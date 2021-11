Sálvame, un día más, ha dedicado parte de su programa a analizar todas las aristas del caso de Rocío Wanninkhof en respuesta al documental de HBO MAX Dolores. La verdad sobre el caso Wanninkhof. Pero este último análisis no ha contado con la presencia de los colaboradores como otros días, sino con Jorge Javier Vázquez hablando directamente con Charo Trujillo, la madre del que fuera novio de Rocío, Antonio Jurado.

El novio de Rocío fue uno de los primeros sospechosos de haber sido el autor material del asesinato y Alicia Hornos, la madre de Rocío, insistió en su participación en el crimen, palabras que Charo Trujillo no le ha perdonado aún. "Habla muy malamente de mí. Hay tres familias rotas por culpa de ella, por lo que habló. El daño que le hizo a mi hijo... es una vergüenza. Lo que hemos pasado, solo lo sabemos nosotros".

Jorge Javier ha aprovechado la intervención de Charo para preguntarle su opinión sobre los que consideran que está siendo demasiado dura contra Alicia Hornos, y si querría poder hablar con ella. "Que me digan que soy dura con Alicia Hornos... yo le estoy dando a ella lo que me ha sembrado en mi corazón. No la odio. Me gustaría tener una conversación con ella".

Alicia Hornos, la madre de Rocío, se posicionó en contra del documental de HBO MAX, afirmando que ella sigue creyendo que Dolores Vázquez mató a su hija. Charo, por su parte, no cree que fuera ella la asesina y recuerda que también lleva a Rocío Wanninkhof en su corazón. "Tengo a Rocío en la mente siempre. La echo de menos. La quiero y la he querido mucho".

Antonio Jurado, novio de Rocío Wanninkhof, entra en directo en Sálvame GTRES

Declaraciones de Antonio Jurado, el novio de Rocío

Tras la conversación con Charo Trujillo, el que fuera novio de Rocío, Antonio Jose Jurado ha entrado en directo también por teléfono, ya que vive en Finlandia. Ha aprovechado para aclarar las palabras de su madre y responder a las preguntas de Jorge Javier. "Sé lo que ha pasado Dolores Vázquez. Me he visto reflejado en el documental. Yo llegué a pensar en declararme culpable porque no podía más" ha relatado con una entereza sorprendente.

"A mí me abrieron en canal con 19 años" ha seguido comentando. "Sospechaba de todo el mundo ya. Entiendo que tenían que esclarecer lo que estaba pasando, pero eso lo entiendo ahora. En su momento no. Me pusieron una diana. Se me señaló como el asesino desde el primer momento". Y, en ese momento, ha aprovechado para denunciar los abusos que recibió por parte de la policía. "Recibí tortas por parte de la Guardia Civil desde el minuto 1. No sé si alguien me señaló o no, pero la familia de Rocío me echó del entierro".

Al final de la llamada, Toni ha tratado de calmar a su madre, insistiendo en pasar página y en seguir hacia delante. "La vida nos da cosas buenas y cosas malas. Desgraciadamente nos tocó a nosotros, pero tenemos que intentar ser felices".