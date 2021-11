Telecinco estrenó el domingo Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof, el documental de HBO que cuenta por primera vez con el testimonio de Dolores Vázquez, la mujer injustamente condenada, pasando 519 días en la cárcel, por el asesinato de Rocío Wanninkhof que en realidad cometió Tony Alexander King.

El documental trata sobre la desaparición y asesinato de la joven Rocío Wanninhkof en 1999 en La Cala de Mijas (Málaga). En el año 2000, Dolores Vázquez, expareja de Alicia Hornos, madre de la víctima, fue detenida.

Fue declarada culpable, encarcelada y pasó 519 días en prisión, a lo que hay que sumar el juicio paralelo al que fue sometida por la televisión y la sociedad, que la pintó como una fría asesina, unas acusaciones trufadas de cierto grado de lesbofobia.

Tras demostrarse que no tuvo que ver con la muerte de la joven, por la que fue condenado el súbdito británico Tony Alexander King, fue excarcelada y emigró a Reino Unido, donde se crio de niña y donde ha vivido desde entonces.

Este lunes, horas después de emitirse en abierto con una gran repercusión, la madre de la joven asesinada, Alicia Hornos, habló para Sálvame y dejó clara su postura, esa que no ha cambiado muchos años después.

El reportero Raúl Trigueros habló con ella, que se mostró afectada y dolida: "Mi opinión es que ella mató a mi hija, lo tengo claro".

Sobre el relato de Vázquez, su examiga, contó: "Lo llevo mal por las mentiras que dijo (…) Miente, miente, miente… Es una mentira detrás de otra".

Además, piensa que a su hija "no se le ha hecho justicia".

Sobre su participación en el documental, dijo: "No lo sabía (que iba a ir Dolores), si no, no lo grabo. No puedo verlo".