Labora atén a 1.403 dones víctimes de violència de gènere aquest 2021

Segons ha indicat la Generalitat en un comunicat, Labora ha oferit les dades d'aquest servici personalitzat en els tres primers trimestres de 2021. Així, en la província de València, els servicis de Labora han atès a 699 dones víctimes de violència de gènere, de les quals 22 van sol·licitar la confidencialitat de les seues dades.

A Alacant, s'han atès a 562 dones, de les quals 4 van necessitar confidencialitat; mentre que en la província de Castelló s'ha atès a 142, de les quals una va necessitar tracte confidencial.

El servici públic d'ocupació valenciana tracta d'assegurar la independència econòmica d'aquestes dones i ocultar la seua informació quan així ho requereix una víctima.

Fins a octubre de 2021, 7.209 dones figuren com inscrites en Labora i acrediten haver sigut víctimes de violència de gènere, per la qual cosa han sigut incloses en el programa d'atenció personalitzada. D'elles, 143 han sol·licitat confidencialitat en la demanda d'ocupació. Per províncies, 52 es trobaven inscrites a Alacant, 4 a Castelló i 87 a València.

71 ESPAIS SEGURS

Tots els Espai Labora de la Comunitat disposen, com a mínim, d'una persona encarregada d'atendre personalment a les dones víctimes de violència de gènere. Labora compta amb un equip de persones especialitzades que ofereixen atenció individualitzada, en un espai físic que garanteix la privacitat de la víctima. Hi ha 17 d'eixes persones treballadores a la província d'Alacant, 7 a la de Castelló i 47 a la de València.

Aquest equip està coordinat per 7 tutores repartides en tota la Comunitat Valenciana, les quals supervisen al total de 71 persones especialitzades que detecten, informen i acompanyen a les víctimes de violència de gènere i concreten, en cas necessari una cita amb la tutora especialitzada assignada i sempre que la dona demane la confidencialitat de les seues dades.

L'atenció prestada per Labora abasta tant la inscripció en qualitat de persona demandant d'ocupació com l'obertura d'un itinerari personalitzat per a casos de violència de gènere, que inclou una entrevista de diagnòstic de la situació personal, la realització dels tràmits administratius que siguen necessaris i facilitar informació, assessorament i orientació laboral.

A més, des de Labora es coordinen els diferents recursos de les zones geogràfiques d'actuació per a l'atenció integral de les dones. Amb la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques d'ocupació, des de Labora es promou la igualtat d'oportunitats de les dones i la lluita contra la bretxa salarial.