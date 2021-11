Priyanka Chopra desmiente los rumores de divorcio con Nick Jonas tras quitarse su apellido en redes sociales

Un gesto pequeño pero muy significativo. Sobre todo por lo que ella misma dijo años atrás que suponía. Priyanka Chopra había aumentado los rumores de divorcio con Nick Jonas tras quitarse el apellido de su marido de las redes sociales, pero ante el aluvión de habladurías ha optado por escribir un escueto mensaje que deja patente que aún se siente más que atraída por el cantante.

Este mismo fin de semana, por una razón desconocida, la actriz de 39 años decidía quitarse de sus perfiles tanto en Twitter (casi 27,5 millones de followers) como en Instagram (más de 70 millones) el apellido Jonas que había llevado con orgullo desde que se casasen en 2018, volviendo por tanto a su nombre de soltera y con el que es conocida en el mundo entero, lo que hizo que multitud de fans se preguntasen qué había ocurrido.

No tardó en salir a la luz unas antiguas declaraciones de Chopra, quien está ahora mismo de promoción de su nueva película, The Matrix: Resurrections, en el programa The Tonight Show y en las que explicaba por qué era importante para ella agregar el apellido de su esposo al suyo: no era una manera de perder su identidad, sino de concebir necesariamente una vida conjunta. "Siempre quise agregar su nombre al mío porque siento que así nos vamos convirtiendo en una familia, y yo soy un poco tradicional y de la vieja escuela", confesó entonces.

Por supuesto, esto ha derivado en conjeturas de crisis matrimonial y de que ya habían empezado los trámites de divorcio, sin tener en cuenta que ella y el integrante de los Jonas Brothers se acaban de comprar una casa en Los Ángeles o que el pasado día 4 de noviembre ambos asistieron juntos al Diwali, una festividad india de cinco días que es muy importante para Priyanka.

Por todo ello, este martes la intérprete ha dejado claro que no hay rumores que valgan y que Nick Jonas no solo sigue siendo su marido sino que hay pocos hombres en los que ella se vaya a fijar estando al lado de él. "¡Joder! Me acabo de morir solo de verte los brazos", ha comentado, junto a sendos emoticonos de un rostro con los ojos arrobados de amor y otro de calentura, en una publicación en la que su esposo aparece haciendo pesas. Y a buen entendedor...