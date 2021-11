Ana Obregón se recupera de su etapa más complicada: "Estoy apagada, pero sé que voy a salir"

Ana Obregón se recupera de su etapa más complicada, pero parece que, apoyada por sus familiares y amigos, empieza a ver la luz al final del túnel. Así lo ha declarado a la revista ¡Hola!, a la que ha concedido una sincera entrevista hablando de su situación personal y profesional, a poco tiempo de dar las campanadas de nuevo en RTVE.

"Con mi hijo sueño muchísimo: viene, como si no hubiera pasado nada, diciendo: 'Mamá, ¿está lista la comida?', o entra en mi cuarto, como cuando entraba por las mañanas", apunta Obregón, que ha posado para el medio de corazón vestida con el espectacular traje muy parecido al que lució su "admirada Raffaella Carrà" en una de las entrevistas que le hizo. "Le he pedido a mi amigo Alejandro de Miguel que me haga el mismo vestido, igual que el que llevaba ella", cuenta al respecto.

Un año después del fallecimiento de Álex Lequio a causa de un cáncer, la presentadora afirma que sabe que saldrá del bache: "Yo sé que voy a volver a nacer. Ahora estoy apagada, pero sé que voy a salir. Siempre pude salir de las cosas y sé que voy a hacerlo, si no es por mí, lo haré por mi hijo".

La bióloga dice, además, que "el dolor" que arrastra cambia con el tiempo. Ahora "dura menos", pero es "igual de intenso". "Y es verdad que el trabajo no solo te distrae, sino que te abstrae de la realidad. Llega un momento que o te abstraes de la realidad o es imposible aceptarla".

En cuanto al libro de Aless que estaba pendiente de publicar, Obregón confiesa que no ha tenido "fuerzas" para ponerse "a escribir" -el proyecto estaba inacabado-: "En la editorial están teniendo mucha paciencia conmigo. Tengo muchas cosas escritas. Escribo sobre mis sentimientos. Yo he necesitado, como los animales cuando se encuentran mal, meterme en mi cueva. Y estoy muy vulnerable, no quiero dar pena. A veces le pido perdón a mi hijo por no ser tan fuerte como él".