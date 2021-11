Ciscar titlla el cas IVAM de «polèmica artificial»

L'exdirectora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar va lamentar ahir el «linxament mediàtic» i la «polèmica artificial» creada entorn de l'operació de compravenda d'obres de l'escultor madrileny Gerardo Rueda i va demanar que el veredicte «servisca per a restituir el crèdit d'un artista tan excepcional».

El judici contra Ciscar, l'exdirector financer de l'IVAM Juan Carlos Lledó i el fill adoptiu de Rueda, José Luis Rueda, va quedar ahir vist per a sentència després de 14 sessions al llarg de quatre setmanes.

En l'últim torn de paraula, Ciscar va afirmar que les obres de Rueda adquirides per l'IVAM «són autèntiques, legals i vàlides, el procediment administratiu ha sigut conforme a llei i el preu satisfet està entre les operacions més avantatjoses per a l'IVAM des del punt de vista artístic i econòmic».

«El balanç per al museu ha sigut esplèndid, resulta ridícul confondre valor i preu, i em sent orgullosa d'haver contribuït a un dels moments més brillants de l'IVAM durant els meus deu anys de direcció», va agregar. Entre sanglots, va lamentar el «linxament», el «patiment i la incomprensió» que assegura haver patit mitjançant una «polèmica artificial» i «ja superada en el món de l'art i de la gestió museística».

Per part seua, Juan Carlos Lledó va afirmar que s'ha dit «sense cap prova que ens repartíem els diners» i va insistir que els expedients «són perfectament legals, hi ha informes previs, proposta de despesa, retenció de crèdit i l'operació va passar pel consell rector, on no hi ha possibilitat d'engany. No he participat en cap falsedat».

Pel seu costat, el fill adoptiu de Rueda va negar haver mantingut relació d'amistat amb Consuelo Ciscar i haver comés cap il·legalitat, i va defensar la seua capacitat legal, com a hereu universal de l'obra de l'escultor madrileny, de fondre fins a 12 peces de cada creació.

«No és cert que les obres siguen falses, jo no sóc un falsificador. Cal tindre en compte que el meu pare, que no es mereix això, va fer maquetes, escultures, collages o bastidors, mentre que Julio González –l'obra i les reproduccions dels quals van ser comparades amb les de Rueda en diverses ocasions en el judici– només va fer escultura. Quan algú té eixes capacitats és important tindre-ho en compte», va concloure.

En aquesta última sessió, les defenses van sostindre que l'IVAM es va beneficiar amb la compra de les obres de l'escultor madrileny Gerardo Rueda i que va obtindre, amb la compra i la donació posterior, «un saldo positiu de 3,3 milions d'euros», segons va exposar el lletrat de Ciscar, Juan Molpeceres.

Peticions de la Generalitat

L'Advocacia de la Generalitat manté la mateixa petició de condemnes per als acusats que va formular dilluns passat la Fiscalia: sis anys de presó per a Consuelo Ciscar, cinc i mig per a Juan Carlos Lledó i cinc per a José Luis Rueda.