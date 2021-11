València presenta projectes per 45 milions per als fons europeus

Els fons europeus Next Generation EU, destinats a reactivar i transformar l'economia després de la pandèmia de Covid-19 des de la sostenibilitat i la digitalització, seran importants per a la ciutat de València no sols per la important injecció econòmica que suposaran, sinó també per a accelerar les polítiques estratègiques a nivell municipal. Aquestes van des de la innovació a la mobilitat passant per la renaturalització, però també posaran l'accent en infraestructures com els mercats municipals o en polítiques públiques com l'Agenda Urbana.

Per a desenvolupar aquestes línies d'actuació, l'Ajuntament ha presentat ja un primer llistat de la seua cartera de projectes que sumen una inversió total de 45 milions d'euros. Es tracta, segons fonts municipals, d'avançar cap a una societat "més verda, digital, cohesionada, inclusiva i sense bretxes de gènere".

1. Mobilitat

Objectius. València, per un criteri poblacional, opta a una subvenció màxima de 36 milions d'euros en aquest àmbit. Atés que la mobilitat és la principal font d'emissions de CO₂ en l'àmbit urbà, els projectes busquen ser una de les primeres ciutats europees climàticament neutra. Les principals actuacions seran finançades al 90% i pretenen potenciar el transport públic col·lectiu i la mobilitat activa com a alternativa al cotxe privat; impulsar la digitalització de l'activitat dels serveis públics de transport; fomentar la transformació del transport cap a una activitat de zero emissions i accelerar la implantació de zones de baixes emissions.

Implantació d'una Zona de Baixes Emissions. Pressupost: 9.325.698,50 euros.

Actuació complementària. Gestió i digitalització de la implantació de la zona de baixes emissions. Pressupost: 2.190.804,27 euros.

Carrils bici. Sant Vicent Màrtir, entre Marvá i Pl. Espanya. Av. del Cid, entre Tres Creus i Pl. Espanya, i eix ciclista Marginal Esquerra del riu entre Tamarindos i Pont de les Arts i Av. Germans Machado, entre l'avinguda Joan XXIII i Conde de Lumiares. Pressupost: 1.838.353,40 euros.

Ampliació de l'espai per al vianant. Reurbanització del carrer Isabel la Catòlica (643.471,79 euros). Urbanització de l'avinguda Malva-rosa (2.417.319,93 euros). Superilla d’Orriols (Pare Viñas, Duc de Mandas, Sant Vicent Paul, i Reig Genovés, 2,4 milions d'euros). Superilla en la Petxina delimitada pels carrers Calixt III i Palleter (1.199.999 euros). Remodelació integral de la plaça Baró de Cortes i carrers laterals, en Russafa (327.112,67 euros).

Accessibilitat del Transport Públic. Subministrament i instal·lació de marquesines (10.699.180,82 euros). Millora d'accessibilitat i passos de vianants a l'entorn de les parades de bus (2.480.000 euros).

Vint autobusos elèctrics. Un dels projectes de mobilitat sostenible amb els quals la ciutat de València opta als fons europeus Next Generation EU consisteix en l'adquisició de 20 autobusos elèctrics (BEV) categoria M3 Classe I. Es tracta de vehicles de 12 metres de longitud destinats a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) amb els quals la companyia pública pretén contribuir a la descarbonització de la seua flota mitjançant tecnologia no contaminant. Aquest és, precisament, un dels eixos proposats per les autoritats comunitàries. El pressupost total d'aquest projecte, ja presentat, és de 13,55 milions d'euros (IVA inclòs).

Electrificació de la cotxera principal de l'EMT. Pressupost: 2.338.475,27 euros.

Digitalització de la xarxa i la gestió de la flota d'EMT. Pressupost: 5.922.453,90 euros.

2. Mercats

Objectius. És un sector amb disparitat quant a la implantació de noves tecnologies, conformat en un 99% per pimes, de les quals al voltant del 96% s'enquadren en la categoria de microempreses. Els projectes de València preveuen actuacions per a la rehabilitació de mercats i zones comercials que, d'una banda afavorisquen el desenvolupament d'activitat comercial en mercats municipals i incentiven un comerç sostenible i de proximitat i, per una altra, impulsen una mobilitat sostenible i de baixes emissions de CO₂. Es tracta d'un projecte d'uns 4 milions d'euros finançats en al voltant del 50%.

Rehabilitacions en mercats municipals. Algirós (379.229,25 euros), El Grau (209.816,89 euros), Jerusalem (447.052,95 euros), Jesús (383.530,00 euros), Mossén Sorell (65.703,00 euros), Natzaret (156.378,46 euros), Rojas Clemente (38.902,30 euros), Torrefiel (399.106,00 euros).

Reurbanització a l'entorn del Mercat del Grau. Regeneració de l'espai urbà als carrers circumdants al mercat, creant un espai per als vianants clar i llegible que resulte atractiu per a la ciutadania i que incentive la interacció. Pressupost: 432.000 euros.

24 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Instal·lació en l'àmbit immediat als mercats, zones comercials i mercats extraordinaris. Pressupost: 1.451.978,51 euros.

Instal·lació de Plaques Solars. Per a la producció d'energia elèctrica destinada a l'autoconsum en quatre mercats de la ciutat (El Grau, Jerusalem, Jesús i Natzaret). Pressupost: 1.451.978,51 euros.

3. Comerç i turisme

Objectius. El sector empresarial dedicat al comerç en les zones turístiques de València manca de les eines necessàries per a la transformació digital, bé siga per la inversió necessària tant a nivell econòmic com de temps i recursos humans com per la necessitat de suport. El projecte presentat pel Consistori es basa en la millora tecnològica i digital, així com en la formació i la generació de coneixement compartit per a la transformació digital del comerç de la ciutat.

Digitalització. Orientat a impulsar la transformació digital de tot el teixit econòmic local. En concret es planteja la transformació digital, a través de l'acompanyament, seguiment i provisió d'eines (com una app per a compres) i coneixements per al sector del comerç. Pressupost: 2.255.000 euros.

Formació en idiomes. Pla formatiu especialitzat en el sector comercial turístic, amb especial èmfasi en anglés, italià, francés i alemany, que són els principals idiomes dels visitants i turistes que acudeixen a València com a destinació turística de primer nivell. Pressupost: 590.000 euros.

Desplegament de fibra òptica. Per a comunicacions de la xarxa d'enllumenat, semàfors i altres verticals de la Smart City València. S'instal·laran 17 quilòmetres de cable de fibra òptica, per a interconnectar 45 centres de comandament. Inclou la possibilitat d'instal·lar elements Rack en quatre seus, potencialment edificis municipals. Pressupost: 254.099,60 euros.

Millora de la instal·lació d'enllumenat. Es realitzarà al carrer Don Joan d'Àustria. La il·luminació de les zones comercials turístiques revist una especial importància per diferents motius: seguretat de les persones, atractiu dels comerços i aparador de la ciutat. Pressupost: 48.393,22 euros.

4. Agenda Urbana

Primera convocatòria ja aprovada. L'Estratègia Urbana València 2030 ha sigut ja seleccionada com a projecte pilot de l'Agenda Urbana Espanyola i rebrà una subvenció de 300.000 euros. La proposta presentada per l'Ajuntament ha quedat en primera posició (amb 98 punts de 100) en la valoració del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Es tracta de la primera partida dels fons europeus que rep la ciutat, amb la màxima quantia possible, vinculada als fons Next Generation. S'ha desenvolupat un pla d'acció que haurà d'identificar projectes innovadors que donen resposta a les 12 línies estratègiques que s'han definit de moment en el Marc Estratègic de la ciutat.

Pròximes candidatures

A més dels quatre eixos esmentats anteriorment, l'Ajuntament de València considera presentar dues candidatures més als fons europeus Next Generation EU. Una per a projectes de renaturalització de la ciutat, per un import total de 4 milions d'euros, i una altra centrada en la digitalització, que serà de menor envergadura econòmica.