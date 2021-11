Paula Echevarría presume de la preciosa relación entre Daniella y Miki: "El bebé es muy feliz en brazos de su hermana"

Paula Echevarría no puede estar más contenta de volver a trabajar. En las últimas semanas ha recuperado sus glamurosas apariciones en alfombras rojas y este lunes ha deslumbrado en los premios de la revista Woman.

En el evento ha hablado con la prensa y ha reconocido que, aunque ha estado "resguardada", está muy contenta de volver delante de los focos. Asegura que ha disfrutado, y sigue disfrutando, de los primeros meses de su segundo hijo Miguel Jr.

Miki, como le llaman en casa, nació hace siete años fruto de su relación con Miguel Torres y desde entonces se ha vuelto la estrella de la casa. Tanto es así que él y su hermana Daniella, hija de Bustamante, se han vuelto inseparables.

La actriz ha comentado ante las cámaras de los medios que la pequeña de ya 13 años se encarga mucho de su hermano. "Cuando he salido, se ha quedado en brazos de Daniella que me ha dicho 'mamá, no te preocupes, yo le cuido'. Es genial", ha contado Echevarría.

La conexión entre los dos es preciosa, ha relatado: "Miki donde es más feliz es en brazos de su hermana, la mira a ella con una cara que no me mira a mí ni de lejos".

Ha añadido que Miguel es un "padrazo", a pesar de ser primerizo: "El niño tiene siete meses y va casi solo ya. Se ha acostumbrado y ha perdido el miedo". Por su parte, ella ha confesado que se siente exactamente "igual" después de esta segunda maternidad.