Lukashenko acusa a la Unión Europea de pasividad ante la crisis migratoria

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko acusó este lunes a la Unión Europea de pasividad ante la crisis migratoria en la frontera bielorruso-polaca e insistió en que Alemania debe acoger a los cerca de 2.000 migrantes que desde hace más dos semanas se encuentran allí varados. "Estoy esperando que la UE conteste sobre los 2.000 refugiados", dijo el mandatario en una reunión con sus hombres fuertes en la región fronteriza de Grodno, según la agencia oficial Belta.

Agregó que la canciller alemana, Angela Merkel, con quien ha hablado por teléfono en dos ocasiones desde el comienzo de la crisis migratoria, "prometió que este problema se abordaría a nivel de la UE".

"Ni siquiera lo estudia. Incluso lo que ella (Merkel) me prometió: personas de contacto, no se ponen en contacto", dijo el mandatario, que reveló que cuando su ministro de Exteriores, Vladímir Makéi, llama por teléfono a esas personas le contestan que están de "viaje". Insistió en que "no hay que esperar a nadie" y que ello significa que los funcionarios de la UE tienen cerrada la entrada en país.

"Si Alemania no se los lleva (a los migrantes), nosotros mismos nos encargaremos de esta gente. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Pero debemos exigir a los alemanes que los acojan", dijo Lukashenko.

Sin embargo, el Gobierno alemán rechazó de plano la demanda del presidente bielorruso, ya que no es "una solución aceptable para Alemania o para la UE", según declaró su portavoz en funciones, Steffen Seibert. En Bielorrusia hay unos 7.000 migrantes que esperan cruzar a la UE, de los que 2.000 quiere enviar a Alemania y devolver el resto a sus países de origen, según Minsk.

Lukashenko anunció este lunes que se prepara un segundo vuelo de repatriación para finales de este mes, después del que organizó el Gobierno de Irak la semana pasada para más de 400 iraquíes. El presidente bielorruso aprovechó para lanzar un advertencia a Polonia, cuyas autoridades han amenazado con cortar el tránsito ferroviario con Bielorrusia.

"Permanentemente oímos amenazas de estos políticos salvajes y de los gobernantes de Polonia de que van a cerrar la frontera (...), el paso ferroviario. Lo único que puedo decir al respecto es: por favor. Si les es cómodo, cerradlo, pero antes hay que pensar qué diréis a Rusia, a China y en general a Oriente", dijo. La normalidad parecía absoluta en el tráfico de mercancías entre los dos países, así como el ferroviario, según pudo comprobar Efe en el lado polaco.

Al mismo tiempo, el presidente bielorruso subrayó que Minsk no busca un enfrentamiento con Polonia y que "no ha enviado a nadie a propósito a través de la frontera". En las últimas 24 horas se registraron 346 nuevos intentos de cruzar ilegalmente la frontera polaca desde Bielorrusia, informó la Guardia Fronteriza polaca. En las últimas 24 horas se registraron 346 nuevos intentos de cruzar ilegalmente la frontera polaca desde Bielorrusia, informó hoy Guardia Fronteriza polaca. El jefe de Estado explicó que Bielorrusia entiende perfectamente que si la situación "se pasa de rosca, la guerra será inevitable, lo que sería una catástrofe".