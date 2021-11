Telecinco emitió este sábado una nueva entrega del Deluxe. El programa comenzó con un polígrafo de Carmen Borrego. Pese a que la colaboradora de Sálvame mantuvo en todo momento su intención e interés en arreglar las cosas con su hermana, Terelu Campos, es probable que a la colaboradora de Viva la vida no le sentaran bien muchas de las informaciones vertidas en la entrevista.

De hecho, en cuanto empezó, Borrego reconoció que en muchas ocasiones se refería a su familia como "la secta", pero siempre en un contexto de confianza y humor, aunque colaboradores como Kiko Matamoros le dieron un enfoque más peyorativo al término.

La hija de Mª Teresa Campos reconoció también que veía más complicada su reconciliación con su sobrina, Alejandra Rubio, que con su hermana, Terelu. Además, dijo que la joven le había hecho mucho más daño del que pensaba y que tenía un problema de constancia que le había impedido terminar tanto sus estudios en diseño de moda como los de derecho.

Sobre el cumpleaños de Belén Esteban, la comunicadora contó que saludó tanto a Terelu como a su hija, pero que no las volvió a ver y se marchó sin despedirse de ellas. "Me alegró mucho verla y estaba nerviosa porque no sabía cómo iba a ser la situación. Vino con naturalidad a saludarnos a mi marido y a mí, empezamos a hablar como si no hubiera pasado nada. No era el sitio para hablar del conflicto", recordó, en alusión a su hermana.

Siguiendo con los cumpleaños, Borrego contó que le dolió cuando, en el de Terelu, su hija se sentó en una de las mesas más lejanas a la de la periodista, mientras que otras personalidades como Kiko Matamoros estuvieron mucho más cerca.

Como curiosidad, Borrego contó también que había tenido relaciones sexuales al menos con un hombre que también las había tenido con su hermana, Terelu Campos: "Hemos tenido la misma pandilla. el primer novio de Terelu fue el mío primero también", narró.