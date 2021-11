La del sábado 20 de noviembre fue una noche llena de sueños cumplidos para Isabel Torres. La actriz, de 52 años, contó al inicio de su entrevista en el Deluxe que había intentado por todos los medios trabajar en Mediaset, llegando a participar en El concurso del año, un formato presentado por Dani Martínez en el que los concursantes deben adivinar la edad de los invitados.

"Averiguaron a la primera mi edad, me salió fatal", contó, entre risas. Y aunque las circunstancias no son las mejores, pues la artista contó hace unos días que los médicos le habían estimado unos dos meses de vida después de que los tratamientos para su cáncer no resultaran efectivos, la canaria celebró estar en el que para ella era "el mejor programa de la televisión", del que destacó su labor de entretenimiento durante la pandemia.

Pero si hubo algo que hizo feliz al también icono LGTBI fue que, por fin, tuvo entre sus manos su premio Ondas, un galardón que se se llevó por su labor en Veneno, la serie biográfica sobre Cristina Ortiz en la que Torres interpretó a la protagonista en la última etapa de su vida.

El Teatro Coliseum de Barcelona albergó el pasado martes 16 de noviembre la gala de los Premios Ondas 2021, que premió a los ganadores del período de 2020, pues ese año no se celebró por la pandemia. Jedet y Daniela Santiago, que también interpretaron a Ortiz en la serie, acudieron a dicha gala. No ocurrió lo mismo con Torres, aunque sus compañeras se encargaron de recordarla.

"Isabel, llevo todo el día contigo en mi mente y mi corazón. Te mando todo el amor y la fuerza del mundo. Te quiero", escribió Jedet en su cuenta de Instagram. Sin embargo, este sábado la invitada estrella del Deluxe consiguió tener el caballo alado y no un mero diploma, como dijo que tenía hasta ese moemento. María Patiño adelantó, antes de la entrevista, que ocurriría algo inaudito en el programa.

Isabel Torres recibe en el Deluxe el premio Ondas que ganó por todo su trabajo y talento #isabeltorresdeluxe pic.twitter.com/xcIy8eMYup — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 21, 2021

Y así fue. Con la ayuda de Lydia Lozano, Isabel Torres destapó una caja en la que se encontraba el pesado premio, rompiendo a llorar tras una conversación en la que ya de por sí había emoción por doquier. El público se puso en pie para celebrar el momento junto a la actriz y esta vaticinó que sería la entrega más original que se había hecho de un Ondas.

Jaume Serra, secretario general de los Premios Ondas, le dedica unas bonitas palabras a Isabel Torres #isabeltorresdeluxe pic.twitter.com/XjR0FfRisz — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 21, 2021

Por videollamada intervino Jaume Serras, el secretario general del certamen. Este celebró que la artista recibiera el premio en el Deluxe y destacó la manera en la que, junto a Jedet y Daniela Santiago, Torres había reflejado la vida de La Veneno y había hecho una gran labor por el colectivo trans. Haciendo alarde por enésima vez de su positividad, Torres agradeció el detalle y aseguró que el caballo alado haría que saliera adelante.