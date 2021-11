Isabel Torres ('Veneno'), sobre su cáncer: "Me han dado dos meses de vida"

Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno, ha compartido un comunicado a través de Instagram para informar de su estado de salud. La actriz, que desde hace un tiempo padece cáncer de pulmón, ha informado que sufre metástasis.

La intérprete ha contado en un vídeo que el cáncer se ha extendido hasta sus huesos, por lo que los médicos ya han valorado que le quedarían "dos meses de vida".

"Es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans. Y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería deciros cómo estoy", avanza en la grabación.

"He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga", añade Torres, que anunció el pasado mes de enero su recaída en el cáncer.

La artista anima a su público a que saboreen cada instante: "No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay. [...] Decirles que la vida es tan bonita y que hay que vivirla".

La intérprete agradece el cariño que ha recibido en los últimos meses. "Si salgo de esta, me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer conocerles y estar con ustedes y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo".

Cuando anunció su recaída, Torres explicó que llevaba dos años peleando contra la enfermedad. "Primero me dio el pénfigo, que era una enfermedad autoinmune, por eso me hinché, por culpa de los corticoides e hice el casting de Veneno y gracias a estar gordita me cogieron", contó en un post.

"Me ha salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande. [...] Ha aparecido una lesión nueva en la boca del estómago, que por eso tengo siempre náuseas y ganas de vomitar y esa nueva que tengo en la parte de atrás que, por lo visto, es un adenoma nuevo", señaló la actriz.

Torres se hizo conocida tras interpretar a Cristina Ortiz La Veneno en la ficción Veneno, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi -Los Javis-. La serie está inspirada en las memorias oficiales de la conocida actriz transexual, que se convirtió en un icono en la década de 1990.