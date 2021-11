Els pressupostos autonòmics inicien la seua marxa en Les Corts

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha sol·licitat el vot favorable dels grups per als pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2022, els de la "nova normalitat postpandèmica", que arranquen la seua marxa en el ple de les Corts amb el debat de les esmenes a la totalitat que han presentat els tres grups de l'oposició.

En la seua intervenció, Soler ha remarcat el "consens i l'acord" que considera que han suscitat en el Consell, i ha indicat que els pressupostos són "els més importants i necessaris que s'han portat mai a les Corts, ja que en un moment d'històrica adversitat hem aconseguit convertir-los en un instrument per a la necessària recuperació econòmica, social i moral de la Comunitat".

Així, ha incidit que "són uns pressupostos històrics per a un moment també històric, que posen al servei dels ciutadans i ciutadanes tots els recursos i línies necessàries per a superar junts la pandèmia" tal com demostra l'increment fins als 20.703 milions d'euros (un 8'8% més) de la despesa no financera o despesa real, gràcies en part a l'arribada dels fons europeus, dels quals la Generalitat comptarà amb prop de 1.800 milions.

"Tenim la mà estesa a tots els diputats i diputades perquè milloren encara més aquests comptes a través de les seues esmenes, però han de tirar avant perquè naixen amb la vocació de reforçar encara més el nostre escut social i, per descomptat, perquè permeten al nostre teixit productiu aprofitar la recuperació com una oportunitat de creixement i de transformació basada en una major competitivitat, productivitat, digitalització, així com en la innovació i la ciència " ha apuntat el responsable d'Hisenda.

Per a Soler, "aquest pressupost manté el ferm compromís que aquest govern li va fer als valencians i valencianes de superar junts la pandèmia i que l'eixida no fora ni a dobles velocitats ni deixant a ningú arrere", ha apuntat el conseller després d'assegurar que les xifres "rècord" de despesa social que contemplen i que s'eleven fins als 17.300 milions d'euros no busquen sinó "aconseguir que la vida després de la pandèmia siga notablement millor que la que vam deixar en 2019, amb menys desigualtats i sense bretxes socials i en eixe objectiu no pot estar ningú en contra".

"Rigorositat i reivindicació"

Durant la seua intervenció Soler també ha incidit que els comptes "aborden la recuperació econòmica i el manteniment de l'escut social des de la rigurositat i la reivindicació, per a no minvar les oportunitats de futur de cinc milions de valencians i valencianes" i ha reiterat la necessitat d'atendre "des de la responsabilitat les necessitats territorials i d'inversió de totes les nostres províncies i comarques".

Així, el conseller ha tornat a reiterar des de la tribuna "una reforma del sistema de finançament urgent i inajornable que garantisca la suficiència i equitat a la nostra Comunitat", així com el manteniment dels fons extraordinaris "que permeten finançar el reforç de l'escut social que hem consolidat com a conseqüència de la pandèmia, especialment en un increment de personal sanitari, sociosanitari i educatiu".

"L'alternativa no pot ser mai desmantellar serveis públics bàsics i renunciar a la despesa social com es va fer en la crisi de 2008, perquè ens convertiríem en una societat vulnerable davant la major crisi sanitària de la història. Sense un increment de gastos social no superarem la pandèmia ni hi haurà futur", ha reiterat Soler abans de detallar les principals línies d'actuació de cada departament i de qualificar com a "imprescindibles" els prop de 47,4 milions d'euros diaris que el Consell destinarà cada dia a Sanitat, Educació, Serveis Socials, Ocupació i Vivenda.

Per a finalitzar la seua intervenció Vicent Soler ha demanat "col·laboració i suport" als comptes de 2022, que igual que els de 2021 "busquen millorar la vida als valencians". Així, el conseller ha recordat que gràcies al pressupost de Sanitat de 2021 "que alguns van qualificar de fictici", 4 milions de valencians i valencianes han rebut ja la pauta completa de vacunació.

Així mateix, les polítiques d'ajuda als sectors productius recollides en els comptes de 2021 han contribuït al fet que" deixem arrere les xifres rècord en ERTOs i que hui dia hi haja ja més persones treballant a la nostra autonomia que abans de la pandèmia".