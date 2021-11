L'oposició defén les seues esmenes a la totalitat a uns pressupostos "irreals" en els quals "tot és mentida"

Els tres grups de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) han defés les seues esmenes a la totalitat als Pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2022, en considerar-los "irreals", "allunyats de la realitat" i han criticat que en aquests comptes "tot és mentida".

Per contra, els grups del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) han criticat el discurs "fàcil" de l'oposició, que creuen que "manca de base" i que a més, opinen que contribueix a un "sabotatge" al futur de la Comunitat Valenciana.

Des del PSPV-PSOE, Jose Muñoz ha assenyalat que l'oposició "fa el que habitualment fa" que és presentar esmenes a la totalitat, encara que s'han aprovat "dins del termini i en la forma escaient", la qual cosa situa la Comunitat Valenciana com un "exemple d'estabilitat". Per al portaveu d'Hisenda socialista, les esmenes "manquen de base" ja que "tot el pressupostat s'ha acabat executant".

Mentre, des de Compromís, Aitana Mas ha criticat el "discurs fàcil" de l'oposició que la Generalitat "no s'endeute ni un euro" i que "al mateix temps no es retalle". La portaveu adjunta ha considerat que aquestes esmenes "manquen de sentit i lògica" i ha avançat que Compromís les rebutjarà.

Per part d'Unides Podem, el portaveu d'Hisenda Ferran Martínez ha remarcat que seran els setens pressupostos del Botànic mentre a Andalusia "no són capaços d'aprovar-los" i a Madrid "porten sense pressupostos des de 2018". A més, ha criticat que l'oposició "no té res a dir" sobre els fons europeus i els ha retret el seu "exercici destructiu" de "sabotatge del Botànic" i del "futur de la Comunitat Valenciana".

Oposició: "Tot és mentida"

Per part de l'oposició, Rubén Ibáñez (PP) ha criticat que "tot és mentida" en els pressupostos de 2022 i ha enlletgit que "els valencians no poden seguir aguantant més fantasia pressupostària", sinó que "necessiten cobrir les seues necessitats bàsiques".

Mentre, des de Ciutadans, Tony Woodward ha retret que el Consell està "totalment trencat" i que han volgut "tapar la crisi" amb uns pressupostos "tard i fora de data". Així, ha retret que els comptes no són "gens ortodoxes i molt fora de la realitat de la Comunitat Valenciana"

Des de Vox, Llanos Massó ha indicat que els comptes són "irreals, irresponsables i falsos" i "es basen en premisses que no es compliran". Així, els ha qualificat de "pressupostos d'enginyeria social destinats al canvi de la societat valenciana" i de mantindre "tot l'entramat ideològic del Botànic".