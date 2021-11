No te quedes sin HBO Max: suscríbete en dos pasos por 4,49 euros para no perder la promoción de la que todos hablan

No cabe ninguna duda de que el streaming llegó a nuestros hogares para revolucionar la forma de ver la televisión. Una suscripción de pago y una televisión con acceso a internet (o con un dispositivo que la convierta en smart) son suficientes para acceder a un nuevo mundo de contenidos: un catálogo casi infinito de películas, series y otras producciones audiovisuales con las que tenemos horas de entretenimiento asegurado. Si esto de por sí ya resulta tentador, ¿qué te parece acceder a toda esta oferta por menos de cinco euros al mes de por vida?

No, no nos estamos quedando contigo: ese es el ofertón con el que HBO Max pretende aterrizar en tu hogar y convertirse en tu catálogo de streaming favorito. Y ya te aseguramos que motivos no faltan para que esto ocurra: todos los contenidos de HBO, Max Originals, DC, Cartoon Network y Warnes Bross están disponibles en la plataforma. Los puedes reproducir en diferentes dispositivos (tres de forma simultánea), puedes añadir cinco perfiles personalizados (¿qué te parece pagar menos de 1 euro al mes si compartes cuenta con tus amigos?), y puedes descargar contenido para reproducirlo en cualquier lugar, aunque no tengas acceso a internet. ¡Y solo necesitas dos pasos para suscribirte!

Esta plataforma ha llegado a España hoy para sustituir a HBO con nuevo contenido y mayor calidad. HBO Max

Suscríbete... ¡en dos pasos!

Como lo lees: para disfrutar de la nueva plataforma de streaming, en la que disfrutar de los contenidos de DC, Cartoon Network y Warner Bross, solo hay que seguir dos pasos. El primero, tras darle al botón de ‘Suscríbete ya’ en la web oficial, consiste en rellenar tus datos personales y establecer la contraseña de entrada (¡que podrás compartir hasta con cinco personas! Ya solo te quedará rellenar los datos de la cuenta bancaria que usarás para hacer los pagos; una buena oportunidad dada la promoción de la que todos hablan: hasta final de noviembre, suscribirse es mucho más barato que antes. Por solo 4,49 euros al mes (¡de por vida!) podrás disfrutar de todos sus contenidos. ¿Vas a dejar pasar la ocasión o te vas a sumar a la familia de HBO Max?

