Hacerte suscriptor por menos de 5 euros (¡de por vida!) y otros trucos para sacarle el máximo partido a HBO Max

Llegar a casa el viernes después de trabajar, ponerse el pijama, cena rica... ¡y maratón de nuestra serie o saga cinéfila favorita! El streaming ha llegado a nuestras vidas para mejorar la forma en la que consumimos el audiovisual y para asegurar que podemos elegir a la carta lo que nos apetece ver en cada momento. Por eso, no es de extrañar que los contenidos de VOD (¡y las plataformas que los ofrecen!) triunfen entre los usuarios, quienes ya no se conforman con estar suscritos a una, sino que quieren tener participación en todas para no perderse ninguno de los estrenos o de la renovación de clásicos a los que, con la desaparición de los videoclubs, hemos tenido que renunciar.

Aunque, claro, todo sea dicho: ¿podemos permitirnos este desembolso? Sí, si aprovechamos las promociones que nos mandan, como el bombazo con el que HBO Max ha llegado a España. La plataforma, ahora renovada y con muchos más contenidos, ha decidido lanzar una oferta difícil de rechazar: aquellos que se suscriban ahora (o antiguos usuarios si saben cómo) pueden hacerlo por 4,49 euros al mes... ¡hasta que decidan dejar la plataforma! ¿No crees que no deberías dejar escapar esta oportunidad que tendrá fin el 30 de noviembre?

Esta plataforma invluye nuevo contenido y de mayor calidad. HBO Max

Tres funciones para sacarle partido a tu perfil

Un euro al mes... con cinco perfiles. Si tienes cinco amigos que quieran disfrutar de este servicio, tan solo tendrás que pagar un euro al mes para acceder a todo el contenido, puesto que HBO Max permite crear hasta cinco perfiles diferentes para que cada persona pueda disfrutar de sus contenidos y sugerencias personalizadas. Cada perfil puede tener un nombre y un color de fondo, pero todos tienen un correo y contraseña única. En el caso de contar con perfiles infantiles, se puede seleccionar un pin parental para bloquear ciertos contenidos.

Una lista para no dejarte nada. Este servicio también ofrece una lista personalizada en la que podemos ir añadiendo todos los contenidos que tenemos pendientes de ver. Eso sí, ya te advertimos que, ante tanta oferta, vas a querer tener todo en este espacio de por visionar que, también, puede convertirse en tu lista de favoritas. Eso sí, si ya tienes cuenta en HBO y vas a cancelarla para aprovechar la promoción, no te olvides de apuntar o capturar aquellas series que tengas en tu perfil viejo para añadirlas a la nueva plataforma.

Descarga contenido eligiendo su calidad de descarga para verlo sin conexión. Aunque internet llega a todas partes, hay ocasiones en las que tenemos menos cobertura o no nos interesa tener los datos activos. Para ello, los servicios de 'streaming' ofrecen la posibilidad descargar sus contenidos para disfrutarlos sin conexión. En HBO Max puedes elegir la calidad del contenido descargado entre descarga rápida o mejor calidad. Esto influye en el espacio que ocupan los archivos y en la calidad de las imágenes. Estos pueden estar hasta 30 días bajados y, una vez empezados, tienes dos días para terminarlo.

