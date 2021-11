Wyoming critica el 'Black Friday' en 'El intermedio': "Solo fomenta el consumismo"

Las numerosas ofertas que inundan todas las tiendas para las compras del Black Friday merecieron que Wyoming les dedicara su monólogo inicial de El intermedio este jueves.

"Ayer me sorprendí mirando de madrugada una freidora de galletas para perro en una web cuando podría ir a la tienda a comprarla y, además, no tengo perro. El único motivo por el que la quería era porque estaba de oferta", afirmó el presentador.

🔴 Wyoming comienza el programa reflexionando sobre jornadas como el Black Friday y otras festividades importadas: "¿Qué es lo siguiente, el 4 de julio?". ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/WwAbhYZlEv pic.twitter.com/3TNgbFnCnl — El Intermedio (@El_Intermedio) November 18, 2021

Y admitió que "estoy bajos los efectos del Black Friday, pero me ha dado que pensar. Por un lado, en lo rápido que incorporamos estas pseudofestividades americanas a nuestro calendario como San Patricio y Halloween. ¿Lo siguiente será el 4 de julio?".

"Por otro lado me llama la atención que todas estas fechas tienen un objetivo claro: Fomentar el consumismo. De hecho, hoy en día nuestro calendario es un salto de oferta en oferta", reconoció Wyoming.

Y añadió que "el nivel de consumismo va en escalada, el Black Friday empezó con descuentos en tecnología, después la ropa, la comida, decoración... ¡De todo! Pero hemos llegado a límites insospechados".

"Como la campaña que ha sacado una empresa de gestación subrogada que oferta para este Black Friday un descuento del 3%. Ahora un vientre de alquiler es algo a lo que se pueden aplicar descuentos", aseguró el presentador.

Wyoming, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

Para concluir, el madrileño señaló que "no sé cuál es la solución, soy un médico metido a payaso, pero yo he decidido comprar lo que realmente me haga falta. Deberíamos consumir más responsablemente".