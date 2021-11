Motos sale en defensa de Ana Guerra tras las críticas de su vecino: "Es el tema que más me ha irritado esta semana"

Pablo Motos quiso abordar este jueves en la tertulia de actualidad de El hormiguero junto a Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val "el tema que más me ha irritado de la semana", afirmó el valenciano.

Y no era otro que la polémica que ha surgido a raíz de las críticas de un vecino de Ana Guerra para que la cantante abandonara su casa. "Se ha hecho viral que a este sujeto le molesta la artista porque canta y tiene un piano", señaló, indignado, el presentador.

"El vecino ha ido por las televisiones para intentar echar a Ana Guerra de su casa. Me parece que ha pensado que, como la famosa es ella, la va a hacer la vida imposible porque él no es famoso", aseguró Motos.

El conductor del programa de Antena 3 admitió que "preferiría mil veces tenerla de vecina a ella que a él. Me parece un amargamierdas". Del Val intervino para decir que "los medios de comunicación también tendrían que hacer una reflexión".

"Hay uno que denuncia a la vecina porque es famosa, y llega el medio de comunicación y le abre todas las puertas porque es gracioso. Creo que este tipo está bordeando el delito y que es bastante indeseable", comentó el escritor.

Entonces Motos exclamó: "¡Que se vaya él! Yo también tengo problemas con mis vecinos y no vengo aquí y los digo. Si tienes problemas con alguien, lo hablas directamente o lo pones a parir en un bar. Ya me he quedado a gusto...".

"A la gente le encanta el pim, pam, pum al famoso porque les gusta que se metan con alguien que le va bien. Pero es que este sujeto lo ha hecho de una forma muy perversa diciendo que venda muchos discos para que se haga rica y se vaya del portal. Es un ofendidito", afirmó el colaborador del programa.