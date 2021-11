L'Ajuntament de València aprova inicialment el pressupost de 2022 amb el sí del Rialto i el no de l'oposició

L'Ajuntament de València ha aprovat aquest dijous, inicialment i en el ple ordinari de novembre, tant el pressupost general del consistori per a 2022, que ascendeix a 1.010.878.200 d'euros i creix 95,9 milions respecte al de 2021, com el consolidat, en el qual s'inclouen empreses i organismes públics dependents d'aquesta administració i que aconsegueix els 1.096 milions.

Aquests comptes, que abans que acabe l'any s'aprovaran definitivament, han tirat avant amb el vot a favor de l'executiu local, el conegut com Govern del Rialto que formen Compromís i PSPV, i han comptat amb el rebuig de l'oposició: PP, Cs i Vox.

El pressupost de 2022 supera per primera vegada en la història de l'ajuntament els 1.000 milions d'euros i es destinarà a la recuperació econòmica i social en el context actual de postpandèmia, com ha ressaltat l'alcalde, Joan Ribó, en la sessió plenària. En 2021 aquests comptes van arribar als 914.888.748,34 euros.

Ribó ha insistit que el de 2022 és un "pressupost expansiu" que també busca "un model de ciutat sostenible" i ha reiterat que l'"augment considerable" que mostra es deu a "les entregues a compte de l'Estat, superiors a les estimades en principi -ha destacat la tornada de l'IVA de 2017-, a les transferències de la Generalitat -sobretot, "en benestar social, ocupació i contracte programa per EMT-" i a la incorporació dels fons europeus Next Generation.

El primer edil ha subratllat també la reducció de deute contemplat i ha negat pujada d'impostos. "Es mantenen congelats tots els impostos i taxes, amb excepció de l'IBI i l'ICIO, que es rebaixen per la instal·lació de plaques solars", ha dit, a més d'apuntar que l'augment per taxes és per una major activitat econòmica.

La portaveu del PP, María José Catalá, ha justificat el seu rebuig perquè "es pugen impostos" -ha apuntat que es recapten 500 milions per eixe concepte i per taxes-, no augmenten polítiques socials i "es mantenen les ajudes als amiguets", entre ells, a la Plataforma per la Llengua, "la Gestapo del castellà".

Des de Cs, que l'any passat es va abstindre perquè els comptes de 2021 tiraren avant, el seu portaveu Fernando Giner ha explicat que per a 2022 no és possible eixa abstenció i sí un rebuig perquè no es baixen impostos com demana el seu grup i els diners no es queden "en la butxaca de les empreses i les famílies". L'edil de Vox Vicente Montañez ha assenyalat que els comptes són "un disc de doble cara" que mostren "la crua realitat" de "pagar més impostos".