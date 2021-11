Las disculpas de Pepón Nieto a Ayuso por sus "desafortunadas" palabras: "Estoy recibiendo amenazas de muerte"

Después de la polémica protagonizada hace unos días como consecuencia de sus declaraciones contra Isabel Díaz Ayuso, Pepón Nieto ha querido pedir públicamente perdón.

“Ayuso al principio decía barbaridades como lo de que el atasco en Madrid era maravilloso, lo de las pizzas de los niños... Decía cosas como muy peculiares. Y era una persona que me daba la sensación, incluso, de que estaba mal medicada. Hacía cosas como así raras. Que no pasa nada, que yo también he estado mal medicado, ¿eh?”, aseguró el actor en La Roca.

"Es un fenómeno matemático. Me sorprende, porque parecía un pulpo en un garaje, parecía que el PP tenía muy claro que no iba a ganar en la Comunidad de Madrid, pero al final sumaron, restaron y todo les encajó".

Ahora, días después y a través de sus redes sociales, el intérprete ha querido disculparse públicamente. "Era una forma de hablar. Quizá estaba muy relajado charlando y mis palabras fueron desafortunadas. Muy desafortunadas. No era mi intención insultar a la señora Diaz Ayuso ni a ninguna mujer, o molestar u ofender a persona bajo un tratamiento de salud mental", ha alegado Nieto.

"Utilicé mal la palabra mal medicada y pido disculpas a todo el que se haya podido sentir ofendido", ha incidido. "Si veis la entrevista completa, veréis que para nada tienen intención, pero lo que se ha mostrado es el trozo del video sesgado", se ha justificado.

Una vez hechas públicas las disculpas, Pepón ha denunciado haber recibido "amenazas de muerte" por su comentario, una de ellas con su dirección de casa exacta. "Que me iba a cortar el cuello".