Lorena Gómez revela la presión que sufre su chico, René, mánager de Sergio Ramos: "Es el que se lo come todo"

Lorena Gómez, que recibió el Premio Paloma de Plata de la Junta de Andalucía, se mostró realmente feliz en sus redes sociales por tal reconocimiento.

"Me hace muy feliz. Ver que tanto esfuerzo y sacrificio no son en vano, no os imagináis cómo me llena el alma! Muchísimas gracias a todos los que creyeron, creen y creerán en mi.❤️", escribió la que fuera ganadora de Operación Triunfo.

Además, al término del acto, Lorena quiso contestar también a las preguntas de los medios sobre su chico, René Ramos, y el hijo que tienen en común.

Hermano y representante de Sergio Ramos, René está viviendo las consecuencias del fichaje del camero por el PSG, con el que aún no ha podido jugar a causa de una lesión. Preguntada por la presión que tiene René, Lorena contestó que el representante "se encuentra bien, muy bien".

Además, aseguró que la presión "siempre va a estar", porque el mundo del manager es "complicado". "Por decirlo de alguna manera, aunque suene mal, es el que se come todo". Sin embargo, René tiene "un carácter muy unido" y, sostuvo, los hermanos están "muy unidos" y es "lo más importante".

Sobre su hijo, la cantante aseguró: "Está para comérselo. Cada vez está más grande y me cuesta más despedirme de él cuando me voy a trabajar. Pero es ley de vida y de mayor se podrá sentir orgulloso de tener a una madre que sueña y trabaja mucho".