Chiara Ferragni incendia las redes sociales por poner a su hija una camiseta con un mensaje feminista

El feminismo se ha convertido en un fuerte movimiento revolucionario en todo el mundo. Desde proteger a las mujeres de los feminicidios hasta luchar por el aborto legal, seguro y gratuito, los derechos de la mujer se han convertido en asunto de Estado en la gran mayoría de países.

Si bien España es uno de los lugares más seguros para ser mujer, no todos los países tienen la misma suerte, incluidos algunos europeos. En Italia, según el diario Ara, una mujer muere cada 3 días por la violencia machista. "En Italia la violencia dentro de las familias mata más que la mafia", confiesa Gian Ettore Gassani, presidente de la asociación italiana de abogados matrimonialistas, al medio.

Ante este fenómeno, muchas mujeres italianas se declaran feministas, entre ellas Chiara Ferragni. La influencer es consciente de la opresión que sufren las mujeres bajo el patriarcado y nunca ha dudado en expresarlo. Tras tener una hija, esta lucha se le ha hecho más presente y quiere que la pequeña viva en un mundo sin machismo.

Tanto es así que Ferragni ha subido a Instagram una foto de su hija llevando una camiseta con el mensaje "Fuck Patr**rcato" (que le den al patriarcado). "F ** k patriarcado. Mi bebé feminista'', escribía en la publicación.

Esta fotografía ha despertado muchos aplausos y el apoyo de sus fans, quienes, además, han relacionado el mensaje con los nuevos versos de la versión de 10 minutos de All Too Well que acaba de publicar Taylor Swift.

"¡Justo! Feminista siempre", "Todos deberíamos ser feministas" o "Necesito lo antes posible esa camiseta" fueron algunos de los comentarios positivos que se pueden leer en la publicación. Sin embargo, no a todo el mundo le gustó.

Mientras que a algunos le pareció una palabra demasiado fuerte como para que la lleve un bebé, otras personas no estaban de acuerdo con el mensaje. "Está instrumentalizando al bebé para ganar fama, como si el patriarcado se fuera a acabar por un post de Instagram", "Ya no existe el patriarcado" o "Ferragni, un adorable ejemplo de feminista que, para hacer valer su ideología, lucha contra un fantasma muerto hace mucho tiempo", fueron algunas opiniones que escribieron en el post de la influencer.

Sea como fuere, las redes sociales dejan claro que hablar de feminismo sigue siendo algo polémico, sobre todo si lo hace una persona tan mediática como Chiara Ferragni.