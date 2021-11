Irene Rosales sucumbe al bótox y al aumento de labios: "No voy a ponerme otra cara"

La influencer Irene Rosales ha compartido en Instagram sus retoques estéticos. La mujer de Kiko Rivera ha explicado que se ha hecho un pequeño aumento de labios y se ha inyectado bótox con su doctor de confianza.

"Me puse labios, un poquito, porque tampoco él me deja ponerme mucho más, ni yo quiero", contaba la tertuliana, que defendía la profesionalidad de su médico. Además, también confió en sus manos para ponerse bótox, al igual que su hermana.

Del mismo modo, anunció que se haría algún tratamiento más, como un estudio de la piel. Además, se adelantó a las críticas: "Sé que muchos diréis 'no te hagas tantas cosas, no te hagas nada'". Por ello, quiso aclarar que lo hace de manera puntual "dos veces al año" y que se hace "dos tonterías" para verse mejor.

"Sigo viéndome natural, no voy a ponerme otra cara que no sea yo, lo único que voy a corregir un par de cositas que no me gustan", explicó la influencer, que concluyó mandando un mensaje: "No voy a ir más allá y no es nada malo".

Por lo que parece, a su marido, Kiko Rivera, también le gusta cómo le quedan sus nuevos labios. Y es que, con evidente complicidad y cariño, Irene Rosales le pregunta qué le parece lo que le ha hecho "su Paco" (refiriéndose a su médico) a lo que él responde que está "Pacomerte".