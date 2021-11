La okupación se ha convertido en una noticia diaria que atemoriza a los vecinos. En la mañana de este miércoles, un equipo de El programa de Ana Rosa se ha trasladado a Salou (Tarragona) para conocer de primera mano la historia de un edificio de lujo y a pie de playa okupado desde hace dos años.

Tras hablar con algunos de los vecinos, que han asegurado que los okupas viven "con la luz y el agua pinchados e Internet gratis", el reportero del matinal ha contactado con la presidenta de la comunidad de vecinos. "Tienen unos coches de alta gama, los niños visten muy bien, no les falta de nada. Lo único que no se sabe muy bien es a qué se están dedicando. No puedo decir que trapicheen, pero muchas veces están 'colocados'", ha comentado uno de los vecinos.

"Desde que estamos aquí, nos han amenazado y tienen atemorizados a los vecinos de este bloque", ha informado el reportero. Mientras el equipo grababa el reportaje, la policía se ha personado en el lugar de los hechos. "A la policía la he llamado yo porque no sé quién son. ¿Y si son pederastas?", ha confesado uno de los okupas. Atónito, el comunicador ha respondido: "Sí, el mundo al revés".

"Si ellos se comportan, yo no tengo nada en contra de ellos", ha comentado la presidenta de la comunidad de vecinos que ha explicado, además, que es "la mala de la película" porque no les da las llaves de los pisos ni el mando del garaje. "Lo que yo quiero es vivir en paz", ha agregado la mujer. Respecto a la luz y al agua, otro vecino ha comentado que las cuotas de los okupas corren a cargo de los cinco vecinos que sí viven de manera legal en el bloque.

Patricia Pardo se ha mostrado intransigente con dos de las okupas que se han ofrecido a charlar con el equipo del programa. Una de ellas ha explicado que están en trámites para conseguir un alquiler social. "Por supuesto que tenéis derecho a una vivienda, como todo el mundo, pero lo que no puede ser es que busquéis la confrontación con los vecinos", ha agregado la presentadora.

Además, las dos mujeres han declarado que pagan sus facturas de Internet cada mes. "A mí no me entra en la cabeza que no se tenga para pagar la luz y el agua y sí para pagar la conexión a Internet", ha afirmado Cruz Morcillo, a lo que una de las mujeres ha respondido: "No es que no se tenga, es que no podemos". "Son ustedes dos caraduras de libro. Lo siguiente de okupar una vivienda es robar, ¿no?", ha sentenciado José María Benito.