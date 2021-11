Britney Spears asegura que quiere tener una niña y que se está planteando conceder una entrevista a Oprah Winfrey

Britney Spears está, por decirlo de alguna forma, desatada. En el mejor sentido, claro, porque estamos hablando de alguien que ha recuperado su libertad después de 13 años de una tutela que le ha hecho su vida imposible. Por eso no quiere perder el tiempo y en un mismo día ha dado dos importantes noticias a través del principal medio con el que se comunica con sus fans, Instagram (donde tiene casi 36 millones y medio de seguidores).

Para empezar, y subiendo una fotografía en blanco y negro de los pies de un niño poniéndose de puntillas junto a un adulto, ha anunciado que quiere tener una hija, algo que ya se venía rumoreando, no solo por la juventud (27 años) de su pareja, el entrenador personal de origen iraní Sam Asghari, sino porque el hecho de que quería ampliar la familia era vox populi.

"¡Estoy pensando en tener otro bebé! Me pregunto si será una niña... Está de puntillas, intentando alcanzar algo... ¡Eso es seguro!", ha escrito junto a la imagen, aunque los emoticonos que ha utilizado (un pollito saliendo de su cascarón, un mono con la boca tapada, un beso y unas uñas pintadas) han hecho pensar a sus followers que lo que está intentando decir es que ya está embarazada.

Sobre todo, por el comentario que le ha dejado el que será próximamente su futuro marido. "Espero que venga con unas maravillosas pantorrillas como las que se ven en la foto. Esa genética no podría venir de mí...", añade junto a un emoticono que se parte de risa y una etiqueta de "pierna de pollito" (en inglés, #chickenleg).

Pero eso no ha sido todo, porque poco después ha subido una de sus más típicas publicaciones (un vídeo grabado en el jardín de su casa) pero que se trata de una de las muestras de sinceridad más importantes que ha hecho la autora de éxitos como Toxic o Womanizer hasta ahora. Para empezar, porque en la descripción ya se plantea concederle una entrevista a Oprah Winfrey para explicar, de primera mano, todo lo que ha sido su vida.

"Podría daros una pista sobre mis pensamientos y poniendo los puntos sobre las íes en el programa de Oprah", comienza diciendo. "Quiero decir, quién sabe... Sé lo vergonzoso que es compartir que nunca he visto dinero en efectivo o que no he podido conducir mi coche hasta ahora, pero, la verdad, aún me sorprende despertarme cada día pensando cómo mi propia familia y la tutela hicieron lo que me hicieron: ¡fue degradante y desmoralizador!", explica Britney

"Y ni siquiera estoy contando todas las cosas malas que me han hecho y por las que deberían estar en la cárcel. ¡Sí, incluida mi madre, esa que va a la iglesia! Estoy acostumbrada a priorizar la paz y mantener la boca cerrada... pero no más veces porque no puedo olvidar. Y espero que esta noche puedan mirar al cielo y saber exactamente lo que quiero decir", puntualiza de una manera un tanto críptica la Princesa del Pop.

A todo ello hay que sumarle lo que cuenta en el vídeo, que comienza con ella asegurando que responderá la pregunta que más le hacen sus fans: "¿Qué vas a hacer ahora que la tutela se ha acabado?". "Buena pregunta. Veréis: he estado bajo tutela durante 13 años. Y eso es mucho tiempo para estar en una situación en la que no quieres estar. Me siento muy agradecida, sinceramente, por cada día, y por poder tener las llaves de mi coche y ser independiente como mujer", comienza.

Para Britney es importante el tema de su coche e, incluso, "ser capaz de comprar velas", porque son "pequeñas cosas que crean grandes diferencias" con lo que tenía antes. Esto ha hecho que reflexione y asegura: "No estoy aquí para ser una víctima. [...] Soy una mujer muy fuerte".

Britney quiere que su caso sirva para algo y que se cambie el sistema "corrupto". "Con suerte mi historia tendrá impacto y conseguirá algún cambio", afirma, para finalmente agradecer al movimiento #FreeBritney todo lo que ha hecho por ella: "Sois los mejores. Mi voz ha estado silenciada y amenazada durante tanto tiempo... No podía hablar ni decir nada, y gracias a vosotros y a vuestra deducción para descubrir por lo que estaba pasando y haceros eco... Habéis hecho que el resto del mundo se diera cuenta. Gracias. Sinceramente, creo que, de alguna manera, me habéis salvado la vida. Ahora toca seguir".