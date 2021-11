Carlota Corredera y, en general, todo el equipo de Sálvame vivieron este martes un momento muy emocionante justo al final del programa. La gallega daba paso a una llamada con motivo del concurso que tienen en liza, pero no se esperaba el testimonio que estaba a punto de escuchar.

Al otro lado del teléfono se encontraba Vanesa, una mujer que, tras saludarla, y dejando el concurso a un lado, contó su dura historia.

"Quiero darte las gracias porque soy una mujer maltratada y gracias a ti se está dando visibilidad a esto", le dijo la espectadora, rota de dolor, a Carlota, que se llevaba emocionada las manos a la cara.

"Estoy sufriendo violencia vicaria, lo estoy pasando fatal y te tengo como referente en la lucha para que nosotras podamos salir adelante", sostuvo la espectadora, que se daba por "satisfecha" solo con haberse escuchado su historia.

La presentadora, rota en lágrimas, no podía hablar -"no puedo, no puedo", alcanzaba a decir-, por lo que le pidió a Vanesa que le dejara su teléfono a los compañeros del programa para hablar fuera más tranquilas.