El 80% dels valencians respiren aire amb nivells d'ozó "perjudicials per a la salut", segons Ecologistes en Acció

Un informe d'Ecologistes en Acció adverteix que el 80%de la població de la Comunitat Valenciana ha respirat en 2021 un aire que supera els nivells d'ozó troposfèric recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és a dir, "un aire perjudicial per a la salut".

Així ho reflecteix l'informe 'La contaminació per ozó en l'Estat espanyol durant 2021' que ha publicat aquest dimarts Ecologistes en Acció després de recopilar durant l'any les dades de 57 estacions de control de la contaminació atmosfèrica, pertanyents a les xarxes de vigilància de la qualitat de l'aire de la Generalitat, de EMEP/VAG/CAMP i de l'Autoritat Portuària de València.

En primer lloc, l'organització ecologista critica, en l'estudi, que "almenys 18 estacions" han registrat percentatges de captura de dades "inferiors als mínims establits per la normativa", per la qual cosa les conclusions de l'informe "han de ser considerades tenint en compte aquesta insuficiència de la informació de partida".

Malgrat que s'ha registrat una millora de la qualitat de l'aire derivada de la lluita contra el coronavirus i altres condicionants, l'informe adverteix que "tota la població valenciana -excepte la de la zona Bética Serpis (àrea costanera) i l'aglomeració d'Elx- ha continuat respirant en 2021 un aire perjudicial per a la salut", segons les recomanacions de l'OMS.

D'acord amb l'estudi, la "mala qualitat" de l'aire afecta al 80% de la població i el 87% del territori, per la qual cosa són "9.000 els valencians que viuen en l'única zona on la mitjana de les estacions de mesurament ha superat l'objectiu legal per a la protecció de la salut", els que resideixen al Millars-Penyagolosa (àrea interior).

En concret, l'estudi assenyala que dos terços de les estacions valencianes que mesuren aquest contaminant han continuat registrant en 2021 "nombroses" superacions del valor octohorario recomanat per l'OMS, per damunt dels 25 dies que són la referència anual (en la mitjana de tres anys) establida per la normativa per a avaluar-lo.

El quadre general de la Comunitat Valenciana és el d’"uns elevats nivells de contaminació per ozó troposfèric que afecten a tot el territori, i l'origen del qual procedeix en gran manera dels òxids de nitrogen emesos pel trànsit rodat que circula per les quatre aglomeracions (València, Alacant, Castelló i Elx) i per les carreteres interurbanes", ha resumit Ecologistes en Acció.

També esmenta la contribució puntual de diverses àrees industrials com la zona ceràmica de Castelló, les cimenteres d'Alacant i Sagunt, la refineria de Castelló i la fàbrica d'automòbils d'Almussafes (València).

"Superacions més baixes de la dècada"

No obstant això, igual que en 2020, els nivells d'ozó han sigut "significativament més baixos que en anys anteriors, en part com a resultat de la forta caiguda de les emissions dels seus principals precursors, els òxids de nitrogen (NOx)".

En conjunt, s'han reduït les superacions de la recomanació de l'OMS "en un 43% respecte a la mitjana del període 2012-2019",i les registrades en 2021 són "les més baixes de l'última dècada", excepte en les aglomeracions d'Alacant, Castelló i València.

Pitjors registres i incompliments legals

Els pitjors registres s'han donat en les estacions Zarra (València), Orihuela (Alacant) i Algar de Palància (Castelló), amb respectivament 106, 104 i 84 dies de mala qualitat de l'aire, per davall dels produïts en anys anteriors.

Pel que fa al més lax valor objectiu octohorario establit per la normativa, "per segon any consecutiu la millora de la situació ha sigut també ostensible" i s'han reduït un 67% les superacions de l'objectiu a llarg termini respecte a la mitjana del període 2012-2019.

Els incompliments legals s'han produït en les estacions Coratxar (Cérvol-Els Ports, àrea interior), Zarra (Xúquer-Cabriol, àrea interior) i Cirat (Millars-Penyagolosa, àrea interior), amb respectivament 64, 28 i 27 dies de superació.

La millora de la situació ha sigut "especial rellevant" en la zona Bètica-Serpis (àrees costanera i interior), amb més d'un 75% de dies menys amb mala qualitat de l'aire.

De manera "puntual", l'ozó ha augmentat en algunes estacions industrials i urbanes de la Zona Ceràmica de Castelló (l'Alcora), Orihuela i les aglomeracions d'Alacant (El Pla, Florida-Babel i Rabassa) i València (Avinguda de França, Boulevard Sud, Pista de Silla i Vivers), "probablement per la forta disminució en les vies urbanes del monòxid de nitrogen", contaminant que destrueix l'ozó, derivada de la menor mobilitat motoritzada durant el segon estat d'alarma i mesos estivals posteriors.

Pla de millora

Ecologistes en Acció ha criticat que, "fins hui, la Generalitat Valenciana no ha aprovat cap pla de millora de la qualitat de l'aire referit a les superacions dels valors objectiu d'ozó per a la protecció de la salut i/o de la vegetació en totes les zones de la Comunitat excepte Xúquer-Cabriol (àrea costanera) i Castelló, acumulant més d'una dècada d'incompliment de la legislació ambiental en aquesta matèria".

L'organització ambiental ha recorregut davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana "la negativa de facto del Govern autonòmic a complir de manera immediata amb les seues obligacions legals en matèria de qualitat de l'aire, estant actualment aquest recurs judicial vist per a sentència".