El valencià premiat com a millor docent de Primària d'Espanya demana als polítics "escoltar la veu dels mestres"

20M EP

NOTICIA

El valencià Francesc Vicent Nogales, que ha sigut reconegut com a millor docent de Primària de tota Espanya en els premis Educa Abanca, aposta per tres receptes per a millorar el sistema educatiu del país: que els polítics "escolten la veu dels mestres", que s'impartisca a aquests professionals de formació, sobretot en noves tecnologies, i que s'aplique una baixada de ràtios.