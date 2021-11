Mercedes González, precandidata para liderar la Agrupación socialista en la ciudad de Madrid

La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha oficializado este martes a través de sus redes sociales su precandidatura a las primarias para ocupar la Secretaría General del PSOE-M de la ciudad de Madrid.

"Formalizo mi precandidatura a la Secretaría General de la Agrupación Socialista de la ciudad de Madrid. Gracias a todos los compañeros que me habéis animado a asumir este reto. Especialmente a Daniel Viondi (diputado en el Congreso), Enrique Rico (diputado regional) y Mar Espinar (concejal en el Ayuntamiento de Madrid) con quien inicio este camino", ha escrito González en su cuenta de Twitter.

Formalizo mi precandidatura a la secretaría general de la Agrupación Socialista de la ciudad de Madrid.

Elegida la nueva dirección de los socialistas madrileños, la primera medida que han puesto en marcha ha sido el proceso de elección de la secretaria general de la nueva Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid. Desde este martes, todos aquellos militantes que estén interesados en liderar esta agrupación podrán recoger avales para presentarse a las elecciones primarias que se celebrarán el próximo día 2 de diciembre, en primera vuelta.

La convención municipal se celebrará los días 11 y 12 de diciembre y en ella se elegirá a la dirección política y el proyecto de ciudad. Según trasladó ayer el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, el objetivo es que la Dirección de la capital esté configurada "antes de Navidad".

"Cualquier militante que tenga la ilusión, las ganas, un Madrid en la cabeza y un equipo para llevarlo a cabo podrá presentarse a estas primarias. Decidirán los militantes quién será el secretario o secretaria general", ha añadido.

Después de que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mar Espinar, declarara públicamente que no optará a liderar esta formación, la favorita para ganar estas elecciones internas es la delegada del Gobierno, que podría encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid para intentar frenar el avance del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Compatibilizar cargos

Uno de los puntos más controvertidos de la formalización de la precandidatura de González, es la posibilidad de compatibilizar su cargo como delegada y a su vez liderar la agrupación socialista en Madrid. En este contexto, Almeida ha advertido de la posibilidad de que esta podría utilizar su puesto para "promocionarse" en una eventual candidatura al Ayuntamiento de Madrid en los comicios municipales de 2023. "Esto es lo que nos debería preocupar", ha añadido.

Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado "no es bueno que un cargo institucional sea a la vez político" cuando ha sido preguntada por la posible candidatura de González al Consistorio de la ciudad en 2023. "Yo no me meto en lo que hace el resto de partidos, entiendo que en el PSOE tendrán primarias, y que hay otra persona que ejerce la Portavocía dentro del Ayuntamiento, pero no es bueno que un cargo institucional sea a la vez político, porque acabamos teniendo problemas como con (José Manuel) Franco", ha sostenido.

Sin embargo Lobato, señaló ayer que "no es incompatible" ser delegada del Gobierno y liderar el PSOE de Madrid capital, aunque afirmó que también habrá más candidatos en este proceso.

Sobre González y su posición de liderazgo en este proceso, Lobato ha indicado que él no se puede pronunciar sobre esto y que la dirección del partido será "imparcial", aunque ha reconocido que la delegada es "un activo político enorme" y está haciendo "un trabajo excepcional".