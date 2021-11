Maite Pagaza presenta 'Cartografía del odio': "Nueve de cada diez agresiones por odio en Europa no se denuncian"

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagaza ha presentado este martes en Madrid su libro 'Cartografia del Odio', un estudio sobre los crecientes discursos de odio que se han dado durante el periodo 2015 y 2020 en diferentes países de la Unión Europea como Alemania, España, Francia, Italia, Hungría o Polonia. El trabajo se apoya en una base de 80.000 datos de fuentes oficiales, organizaciones de la sociedad civil y datos de la propia investigación recogidos en seis países de la Unión: España, que representan a buena parte de la población europea, desde distintas culturas y latitudes.

Junto a una radiografía europea, se une una nacional, de forma que se pueden observar los rasgos comunes y los específicos. La Agencia Europea para los Derechos Fundamentales señala que nueve de cada diez casos no se denuncian, lo que quiere decir que son cientos de miles los que ocurren en realidad. Son lo que se denominan ‘cifras negras’.

Además, el libro saca del anonimato a las víctimas mortales por delitos de odio y de terrorismo, como expresión máxima del odio. "No querer ver, escuchar o hablar de una realidad, o no nombrar a una víctima supone invisibilizarla. Por eso, nuestro esfuerzo va encaminado a entender e identificar, para tener mejor calidad de datos, para mejorar el análisis compartido y generar políticas públicas que reduzcan el infierno", señala Pagaza. Asimismo, la obra cuenta también con la colaboración de expertos como Enrique Baca, catedrático en Psiquiatría, y Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, que acompañaron a la eurodiputada en la presentación.

"Nos hemos detenido en los casos que causan muerte, sacando del anonimato a las víctimas", comentó Pagaza, quien considera además que "el proceso de construcción del enemigo supone la deshumanización progresiva y deliberada de la otra persona".

Por países hay claves muy concretas sobre el tipo de delitos de odio que se dan: la "humillación" de las víctimas del terrorismo en España o el racismo en Italia, o el antisemitismo que todavía se mantiene en Francia y en Alemania. "Los incidentes van desde la amenaza hasta el asesinato", sostuvo la eurodiputada, que pide "ponerse las gafas de ver" para estudiar el informe. "Es dificil ver a los vejados por aquello que parcialmente compartimos", añadió, y considera que "en estos tiempos, adormecer selectivamente la conciencia también da el pego y este informe debe servir para dar luz sobre un fenómeno que está intensificándose". Este documento sirve, eso sí, "como parte inicial", porque la investigación seguirá" en el futuro.

"Un elemento creciente (de época) es el de la hostilidad política e intolerancia política, sobre todo en España", prosiguió la eurodiputada al tiempo que hizo un llamamiento en el caso nacional especialmente: "Ante manifestaciones de odio tendríamos que unirnos, y llevamos un tiempo que no lo hacemos". El trabajo es, en palabras de la autora "una apelación a la responsabilidad social" y supone también "una aportación al sentido común".

En palabras de Enrique Baca, "tendríamos que prestar atención a los mecanismos del odio" porque, avisó, "no hay enemigos naturales; los enemigos son construcciones sociales". El proceso de construcción del enemigo "es especular", esgrimió el experto, y desarrolló esta idea: "Si alguien me construye como su enemigo, yo automáticamente le construyo a él como el mío. Y el mecanismo se perpetúa".

Para Baca, "el siglo XX en Europa fue un laboratorio del odio y ha seguido en cierta medida en el siglo XXI. Eso se evita con educación y con pedagogía social". En este sentido, para Esteban Ibarra, en la última etapa lo que se ha producido es “no sé, no me entero, me pongo de perfil”. Y en ese contexto cree importante "distinguir entre el mensaje de odio y lo que sería delito de odio". Terminó con una conclusión rotunda: "La sensibilidad europea tiene mucho que ver con ese siglo XX. Y el discurso de odio precede a la acción".