Carmen Borrego habla del reencuentro con su hermana, Terelu Campos: "Estoy muy contenta, vamos a volver a quedar"

Carmen Borrego ha acudido este lunes al plató de Sálvame para hablar de cómo fue el reencuentro con su hermana Terelu Campos en el cumpleaños de Belén Esteban. No se habían vuelto a ver desde que empezaron su mediática pelea y ambas sabían que coincidirían en el evento de su compañera.

Sin embargo, a pesar de las sospechas de que el encuentro sería igual de tosco que en televisión todo fue "muy natural", ha comentado Borrego. "El encuentro va a ser normal, no penséis que nos vamos a matar", avisaba a las cámaras a fueras del local antes de llegar a la fiesta.

Y así fue. Como han informado en El programa de AR esta mañana, Terelu fue directa a saludar a su hermana y su cuñado José Carlos y todos tuvieron una conversación muy cordial.

"Estoy muy contenta y muy tranquila. No hablamos del conflicto porque no era el sitio. Yo estaba nerviosa porque pensé que iba a ser todo más frío, pero todo fue como si no pasara nada", ha explicado con los colaboradores del programa de sobremesa.

"Yo creo que ella lo pasó peor al venir a saludad porque no sabía como iba a reaccionar José Carlos, pero todo fue natural porque él la adora", ha añadido. Todos los presentes estaban convencidos de la reconciliación y hablaron con el horizonte de las Navidades Campo en mente.

"Hablamos de mi madre, del trabajo, pero no de la pelea. Un muro cayó el viernes y hemos hablado por WhatsApp para quedar en vernos esta semana". Parece que esta conversación podría ser el fin de la pelea entre las hermanas, aunque no el fin del conflicto entre Borrego y su sobrina Alejandra.

Terelu y Carmen han quedado para verse y abordar el conflicto que las ha separado ❤️👏 #yoveosalvame https://t.co/qUV5HpS0Sr — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 15, 2021

Sea como fuere, cada vez está más claro que toda la familia podrá reunirse en paz y armonía para finales de diciembre en la nueva casa de María Teresa Campos.

En la tertulia también se ha comentado la actitud del marido de Carmen Borrego en la fiesta rodeado de compañeros de Telecinco que en algún momento han hablado de él. Núria Marín ha bromeado sobre la posibilidad de contratarlo y Gema López la ha apoyado porque sus años en Telemadrid le han dado mucho conocimiento sobre personalidades españolas.

Kiko Matamoros ha querido aclarar que en ese tiempo trabajó como camarero: "Ni que hubiese sido el directo general". Palabras que han enfadado a su mujer que ha respondido entre aplausos: "Mi marido fue bastante educado conmigo para lo que tú te mereces".