Estos son los regalos que los colaboradores de 'Sálvame' dieron a Belén Esteban por su 48 cumpleaños

Aunque la 'Princesa del pueblo' cumplió 48 años el pasado martes, fue este viernes cuando realizó la celebración en la sala Kapital de Madrid con más de 100 invitados. Entre ellos, no faltaron su marido Miguel, su hija Andrea Janeiro y amigos y compañeros como Anabel Pantoja, Gema López, Carlota Corredera o Carmen Alcayde.

Lydia Lozano también acudió y, como cada año, se encargó de reunir el dinero de todos los invitados para hacerle un buen regalo a la cumpleañera. Sin embargo, este 2021 era el primero en el que tenía una tarea más, comprar el obsequio, algo que recaía siempre en Mila Ximénez.

Por ello, la periodista, al pararse con los reporteros de Europa Press, recordó a su fallecida compañera más que nunca, pues se iba a notar mucho su ausencia: "La echo mucho de menos, particularmente en los regalos. Ella me decía que era un coñazo lo de recoger el dinero".

Pero la tertuliana cumplió con su cometido y acudió a la fiesta en Kapital cargada de bolsas de tiendas de lujo. Y, al ser preguntada por los periodistas, contó qué era lo que le habían comprado: "Le hemos comprado unos pedazo de zapatos y un bolso".

El cumpleaños parece que iba a contar con invitados de excepción como Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio, quienes actualmente no tienen buena relación; o Kiko Matamoros y Marta López Álamo, quienes no habían asistido hasta ahora. "Han venido por fin, han participado en el regalo, me alegro mucho de que vengan", confesó Lydia sobre su compañero.