Este fin de semana, Kiko Rivera protagonizó una sonada entrevista en Sábado Deluxe, la primera televisada después de que falleciera su abuela, se reconciliara con su madre e hiciera unas incendiarias declaraciones en contra de su prima y su hermana.

En concreto, el DJ volvió a tener el mismo tipo de discurso, en concreto hizo hincapié en la boda de Anabel Pantoja a la que él finalmente no fue. "Mi prima me dijo: 'Va a ser una misa muy íntima y no va a haber fiesta'. ¡Joder que no va a haber fiesta! La Belén Esteban con un camión por ahí, y bebiendo copas", criticó.

Este lunes, la propia 'Princesa del Pueblo' ha respondido al entrevistado. "Sí, bebiendo copas, Cola Cao no bebí. Iba a la boda de mi amiga", ha sentenciado la tertuliana.

La de Paracuellos, que ha criticado que "para excusarse, [Kiko] siempre tiene que echar las culpas a alguien", ha querido también defender a su amiga: "Yo entiendo el dolor por el fallecimiento de la abuela, pero la boda se iba a celebrar, algo respetable que va en cada uno".

"¿Que su prima no tenía que haberse casado? Es una decisión que toman tanto Omar como Anabel. Merchi, su madre, apoya a su hija", ha sostenido. "Él el día del funeral de la abuela no fue porque tenía que trabajar. Que lo hubiera retrasado".

"Yo estos reproches que hace a Anabel no los entiendo... Ella decidió casarse", ha concluido la colaboradora. "A ver lo que dura casa", ha dicho en ese momento Rafa Mora, amigo de Kiko.

"Anabel, comentarios como este vas a escuchar muchos", ha intervenido Belén Esteban indignada por las palabras de su compañero. "Por cierto, en la boda me lo pasé fenomenal".

Después, han continuado hablando de lo mal o bien que les parecía que Anabel celebrara la boda, cuando Rafa Mora ha criticado que lo hiciera al poco de fallecer su abuela. "La de meses y años de vida que ha desperdiciado la gente haciendo luto", ha estallado Nuria Marín.

"Eso hay que respetarlo también", ha opinado el valenciano. "Pues lo otro hay que respetarlo también", ha añadido Laura Fa.