Kiko Rivera cuenta en el 'Deluxe' cómo fue el reencuentro con Isabel Pantoja y en qué punto está la relación ahora

Este sábado, Kiko Rivera ofreció una entrevista en el Deluxe. En ella habló sobre cuestiones como sus desencuentros con Isa Pantoja, con Anabel Pantoja o el punto en el que está la relación con su madre, Isabel Pantoja, tras el encuentro que tuvieron a consecuencia de la muerte de Doña Ana.

Fue un día después de la pérdida cuando el DJ vio a su madre tras un largo y conflictivo período de tiempo. "Cuando llegué a Cantora acompañado de mi primo, bajó una persona que trabaja para mi madre a abrirme la puerta de la finca. Al llegar a la casa, vi de lejos a una persona en el patio, me acerqué nervioso y me di cuenta de que era mi madre", comenzó.

Según recordó, tras ello madre e hijo se abrazaron durante un largo tiempo. Después, la tonadillera miró al cielo y dijo "gracias mamá, has tenido que morir para que mi hijo venga a verme". Sin embargo, la emotividad se quedó ahí, pues según Rivera su madre no había alargado ese cariño en el tiempo.

"Mi madre me empezó a hablar de nuestros problemas, quería que le contara lo que había hecho durante este último tiempo en la televisión", añadió. El invitado también contó, con preocupación, lo cambiada que estaba su madre, destacando su delgadez.

Sobre su abuela, Rivera confesó haberse sentido muy culpable por no haber intentado tener más contacto con ella. "Su muerte me pilla en La Graciosa y se me parte el alma. Se terminan mis planes y me entra un sentimiento de culpabilidad horroroso. Pienso no me he despedido de mi abuela, soy una mierda de tío", reflexionó.

Fue precisamente la muerte de su abuela lo que le había ayudado a dar un giro de guion en su actitud, tal y como explicó: "No estaba contento contigo mismo ni con la situación. Mi vida se basaba en buscar la respuesta. Me levantaba de mala leche, pero con la muerte de mi abuela he cambiado el chip".

"Le he perdonado lo económico, no seguiré luchando por algo que me va a llevar 25 años, pero mi madre se tiene que sentar conmigo y explicarme. No volveré a una guerra innecesaria, porque me perjudica a mí mentalmente", dijo Rivera sobre el punto en el que se encuentra su relación con su progenitora.