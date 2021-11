Sedajazz celebrarà el seu 30 aniversari amb dos concerts al Teatre Principal de València

El dissabte 18 de desembre, el Principal acollirà el concert de Sedajazz i Sole Giménez. Des de fa més de 20 anys, Sole Giménez ha realitzat nombroses col·laboracions amb Sedajazz i, per a aquesta ocasió tan especial, oferiran una selecció de temes de caràcter llatí amb arranjaments originals fets per la cantant i també espectaculars temes registrats en diferents discos de la Sedajazz Big Band.

El diumenge 19 de desembre serà el torn de la Jove Big Band Sedajazz, una formació composta per 22 joves talents del col·lectiu Sedajazz que reuneix en un mateix cercle a xiquets i xiquetes de diferents edats. Actualment, presenten el seu nou disc, 'Mutant', amb un repertori compost per arranjaments orquestrats per Perico Sambeat, Francisco Blanco 'Latino', Ramón Cardo i Jesús Santandreu, a més d'arranjaments originals de l'orquestra de Dizzie Gillespie, Duke Ellington o Don Ellis.

El cartell dels concerts d'aniversari de Sedajazz ha sigut dissenyat per l'il·lustrador Cesc Roca. Les entrades dels dos concerts ja estan disponibles en taquilla.ivc.gva.es, informa la Conselleria de Cultura en un comunicat.

Des de la seua fundació el 1991 com a col·lectiu de músics independents, a la xicoteta població valenciana de Sedaví, Sedajazz ha recorregut "un llarg camí i s'ha viscut com a lloc de trobada per a crear jazz, un taller d'aprenentatge continu".

"MARC DE LLIBERTAT"

Des del començament, el jazz ha sigut "marc de llibertat per a impulsar centenars de projectes, publicar desenes de discos i compartir passió amb els més de mil alumnes que s'han format amb ells en la seua escola, tallers i seminaris".

Actualment, Sedajazz ha passat a ser una empresa de gestió musical que compta amb una oferta de més de cent músics professionals formats en contacte directe amb el millor del jazz internacional. Sota diferents presentacions -big band, ensemble, dixieland, marching band, orquestra, grups de corda, trios, quartets-, el col·lectiu de músics de Sedajazz ofereix la possibilitat de múltiples sonoritats i espectacles molt diversos, que els han portat a ser considerats per especialistes i públic aficionat una de les millors i més completes agrupacions de músics de jazz del panorama actual europeu.