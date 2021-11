La Comunitat Valenciana rebrà 70 milions per a crear 6.800 places del nou pla d'Educació Infantil del Govern

Així ho ha avançat la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegria, que aquest dilluns ha visitat, en la localitat valenciana de La Font d'en Carròs, el CEIP Francesc Carròs, acompanyada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, i la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, entre altres autoritats.

La titular d'Educació ha recordat que, tal com va anunciar aquest cap de setmana el president del Govern, Pedro Sánchez, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà un reial decret que permetrà una inversió de més de 660 milions d'euros per a "una fase educativa essencial, la de 0 a 3 anys".

"Seran més de 660 milions per a crear en tres anys més de 65.000 places. Si ho traslladem a la Comunitat Valenciana, seran 70 milions d'euros per a més de 6.800 places públiques", ha recalcat.

"Unes places educatives -ha continuat- que permetran eixa millor educació per als nostres xiquets i atendre a la conciliació de la vida personal i familiar".

La ministra ha felicitat a la Generalitat per la seua acció educativa i per "l'aposta per millorar les infraestructures educatives". Aquesta tasca, ha considerat, és "d'acord amb el que està fent el Govern d'Espanya, que en 2021 està invertint en matèria educativa a la Comunitat Valenciana 500 milions d'euros dirigits a la digitalització, la formació de professorat, el finançament de places de FP i de programes de reforç".

"El nostre país viu un moment històric quant a l'aposta per l'educació", ha asseverat Alegria, que ha afirmat que això té "un objectiu clar: apostar per la cohesió social i que el nostre país isca d'aquesta crisi amb major formació i certesa per als nostres joves".

"UNA IMMENSA PRIORITAT"

Per la seua banda, el cap del Consell, Ximo Puig, ha manifestat que per a la Generalitat "l'educació de 0 a 3 anys és una immensa prioritat".

En aquest punt, ha recordat que els pressupostos autonòmics per a l'exercici de 2022 tenen entre els seus "grans objectius" que tots els xiquets i xiquetes tinguen una plaça gratuïta de 2 anys a les 'escoletes' públiques i privades. "I, en eixe sentit, crec que és molt important que demà el Consell de Ministres valide econòmicament aquesta posició".

En la mateixa línia, Puig ha agraït a la ministra que "arreplegue una part de projectes que han sorgit d'aquesta comunitat, que fan que, fins i tot, el percentatge de suport del Govern d'Espanya estiga per damunt de la nostra població, la qual cosa parla molt bé de la comunitat educativa valenciana i del Govern d'Espanya".

El president ha destacat igualment l'aposta de la Generalitat per una Educació pública de qualitat com la "millor garantia de futur" per als valencians i les valencianes, i ha subratllat també l'"impuls" que l'Administració autonòmica està donant, al costat dels ajuntaments, a la millora d'infraestructures educatives a través del pla Edificant.

"Una escola és un motor de desenvolupament social i cívic d'un poble", ha dit Puig, que ha posat com a exemple d'açò les instal·lacions del centre educatiu Francesc Carròs, que compta amb unes instal·lacions completament noves i adaptades a criteris de sostenibilitat i integració a l'entorn.

PRIMER INSTITUT-ESCOLA DE LA SAFOR

Aquest centre té, a més, la peculiaritat de ser el primer institut-escola de la Safor, i el pròxim curs oferirà servici educatiu des d'Infantil fins a segon de l'ESO. La transformació en institut-escola d'aquest centre de la Font d'en Carròs compta amb el suport de la comunitat educativa i l'equip directiu del centre, que lidera un projecte educatiu d'ensenyament per àmbits en l'àrea sociolingüística.

El nou centre educatiu té quatre aules d'ESO, i la Conselleria i l'Ajuntament estan preparant una tramitació mitjançant Edificant per a ampliar les instal·lacions i acabar d'implantar tota l'etapa de l'ESO en el centre.

En la construcció, l'equip d'arquitectura ha tingut en compte la integració paisatgística de l'edifici. A més, s'ha dissenyat una orientació i un sistema d'aïllament tèrmic, que manté les instal·lacions fresques en èpoques de major calor sense necessitat d'aire condicionat. També s'ha planificat per a aprofitar al màxim la llum natural, i el sistema de calefacció està dotat de tots els mecanismes d'eficiència energètica.

Les instal·lacions escolars tenen, així mateix, un gimnàs i un trinquet amb diferents accessos perquè puguen ser utilitzats tant per la comunitat educativa com per a realitzar activitats esportives municipals.

La inversió planificada en la millora de les infraestructures educatives de la Safor per Educació arriba fins als 89,1 milions d'euros per a millorar i ampliar la xarxa de centres educatius públics de 18 municipis, conclouen des de la Generalitat.