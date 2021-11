Así fue la actuación de David Fernández en 'Tu cara me suena': "La peor que he visto en mi vida en el programa"

La segunda gala de la novena edición de Tu cara me suena dejó grandes actuaciones como las de Nia y Agoney, ambos exconcursantes de Operación Triunfo, que empataron en lo más alto de la tabla de posiciones tras sus imitaciones de Lil Nas X y Pitingo, o la de María Peláe con una sublime interpretación de Midnight sky de Miley Cyrus.

Pero a una noche cargada de espectaculares puestas en escena, también se sumó "la peor actuación de la historia del programa", tal y como la definió Ángel Llácer. Una opinión con la que estuvieron de acuerdo todos los miembros del jurado, recoge Formula TV.

Esta calificación se la llevó el humorista David Fernández, a quien le tocó imitar al grupo de pop-rock Opus en su icónico tema Live is life. El inicio de la interpretación ya hacía presagiar que el actor que dio vida a Rodolfo Chikilicuatre en Eurovisión 2008 no conseguiría buenas notas: se le cayó el micrófono en una escena que terminó con el artista sacando uno nuevo de sus pantalones y en los primeros versos de la canción cantó "leif, leif is leif" errando en la pronunciación.

Ambos momentos dejaron en pantalla la reacción de Chenoa con cara de estupefacción ante la broma y a Carlos Latre preguntándose junto a Lolita qué estaba haciendo Fernández apenas 30 segundos después de empezar a cantar.

¿Habrá conseguido David Fernández convencer al jurado? 💥 A nosotros desde luego que SÍ 👏 Así fue su actuación en #TCMS 😂 .

👉 https://t.co/5t4p9hKCNk pic.twitter.com/9HrQWpJ6pa — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) November 13, 2021

Los instantes finales dejaron la imagen de Latre sacando un pañuelo blanco y preguntándole a Manel Fuentes, presentador del programa, si "¿nosotros podríamos en algún momento parar la actuación en medio?", cuando se acercaba junto al concursante para la valoración del jurado.

"La dicción ya ni la voy a comentar porque no tengo palabras", decía Chenoa, pero "estar en una octava y bajarte a otra porque a ti te da la gana...", le reprendía. "Es la peor actuación que he visto en mi vida en Tu cara me suena, la peor. Es un récord", concluía Llácer.

Poco después le pidieron autocrítica, lo que le dio la oportunidad al actor de bromear con ellos emulando el "partido a partido" del Cholo Simeone. "Hacía mucho tiempo que no tocábamos con el grupo... hay que ir concierto a concierto", decía despertando las risas del público.

A pesar de las duras valoraciones iniciales, Fernández conseguiría un total de 19 puntos por parte del jurado, con dos 4 por parte de Latre y Llácer y un 5 y un 6 de Lolita y Chenoa, respectivamente. "El 6 está no porque hayas estado cantando en la octava que tocaba, porque no lo has hecho, pero la actitud, si te hubieran quitado la voz, eras él", le concedió la cantante dejándole al final con un buen sabor de boca.