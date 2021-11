Nia Correia gana la segunda gala de 'TCMS 9' con su apoteósica imitación de Lil Nas X

Antena 3 emitió este sábado la segunda entrega de Tu cara me suena 9. La gala se cerró con el triunfo de Nia Correia, ganadora de Operación Triunfo 2020. Ya en el estreno del talent de Antena 3 quedó claro que tanto ella como Agoney, ambos extriunfitos y canarios, tendrían una papel muy importante a nivel vocal en Tu cara me suena.

Así, tanto Agoney con su imitación de Pitingo como Nia con la de Lil Nas X arrasaron entre las críticas del jurado y en las votaciones, pero fue la segunda la que se alzó con el oro de la noche. Para Angel Llácer, se trató del mejor cambio de género visto en el programa hasta la fecha, algo meritorio tanto de la propia cantante como del equipo de caracterización.

Por su parte, Chenoa se centró en alabar los tonos graves que utilizó Nia durante su actuación. Lolita, sin embargo, se quedó sin palabras: "No tengo mucho que decir, eres una artistaza y te metes en la piel de los personajes. Cuando yo lo digo es porque lo siento de verdad. Cantas, bailas... hija, enhorabuena".

La joven interpretó Montero (Call me by your name), un tema muy popular y pegadizo que vio la luz en 2020. Al igual que el rapero, la cantante viajó en el tiempo hasta el antiguo Egipto y, como toda una faraona, bailó, cantó y hasta besó a uno de los bailarines en una completa actuación. Todo ello imitando a Lil Nas X, con su languidez y espontaneidad.

🔥 ¿Esto es real o estamos soñando con lo que acaba de hacer Nía (@NiaCorreia) en #TCMS2? 😲



Directo ▶ https://t.co/6mP9FL12ER pic.twitter.com/TvKsuhb6jN — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) November 12, 2021

La artista contó, con una gran sonrisa, que destinaría los 3.000 euros de la noche a la Fundación Kirira, que lucha por erradicar la ablación femenina. Una organización a la que conoció gracias a Beatriz Luengo, invitada en la gala. La próxima semana, el reto de Correia será emular a la ecuatoguineana Buika.