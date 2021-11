El Museo Universidad de Navarra recoge en un libro el proceso creativo de Jon Maya

La obra, a medio camino entre el cuaderno de bitácora, el archivo y el catálogo, ha sido editada por la filósofa Ibis Albizu, en un trabajo realizado junto al artista. Con este ya son cuatro los volúmenes de la colección 'Cuaderno de creación', impulsada por el Museo y dirigida por José Manuel Garrido, director de Artes Escénicas y Música del Museo hasta 2020 y director de la colección.

Con respecto al libro, José Manuel Garrido ha afirmado que se trata de "una publicación insólita entre las obras de creación coreográfica en España", y ha valorado que esta colección pone el acento "en el compromiso de este Museo con una oferta vinculada a un relato artístico y no a eventos concretos".

Del coreógrafo al que se dedica este cuaderno completo, Garrido ha destacado su conexión con las raíces al afirmar "que no es posible ser moderno sin tener sólidas raíces en lo eterno". "La verdadera modernidad incorpora la tradición a los nuevos discursos y a la coréutica", ha asegurado.

En palabras de Jon Maya, "el libro ofrece un gran contexto para entrar a esta trilogía gestada en un momento histórico tan especial". "Por una parte, la creación contemporánea a partir de la tradicional de Kukai Dantza y, por otra, cómo se gesta la trilogía en respuesta a la crisis originada por la pandemia", ha explicado. Así, sus páginas acercan "claves y llaves que permiten llegar al origen del trabajo, y en esa esencia, compartir, comprender y disfrutar de muchos detalles".

Por su parte, Albizu ha señalado que el objetivo es "mostrar el universo creativo de Jon Maya, de explicar sus claves de creación". "Como la mayor parte de los coreógrafos, no tiene un cuaderno de creación propiamente dicho, sino anotaciones o materiales más o menos dispersos que yo he recopilado y organizado para que un lector pueda seguirlos de una manera ordenada, pero también bella. Este 'Cuaderno de creación' no es un libro para expertos, sino que quiere recuperar lo mejor del espíritu de los libros infantiles, que no se agotan en una primera lectura. Esos libros a los que puedes y quieres volver", ha añadido.

En opinión de la editora, "que exista un libro de danza es importante como tal y que además hable sobre creación de danza es doblemente importante por la escasez de textos con la que yo me he encontrado en mi labor como investigadora".