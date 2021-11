El Principal proposa "alta comèdia" sobre relacions familiars amb els '53 diumenges' de Cesc Gay

Els actors Pere Arquillué i Lluís Villanueva, i les actrius Cristina Plazas i Àgata Roca València seran els protagonistes de la nova obra del director barceloní.

En aquesta peça tres germans queden per a sopar i parlar del seu pare. L'home ja és major i hi ha qui opina que no pot continuar vivint sol. Sovint es perd, s'oblida de les coses i últimament ha agafat el mal costum d'ensenyar el penis a la veïna. El que havia de ser una agradable vesprada entre germans es converteix en una inacabable discussió al llarg de tres setmanes.

Aquesta és la segona incursió teatral de Cesc Gay després del "magnífic acolliment" de 'Los vecinos de arriba', que també va tindre versió en valencià i ha tingut un recorregut internacional, destaca l'Institut Valencià de Cultura en un comunicat.

En aquest nou espectacle, l'autor ofereix una comèdia sobre les relacions familiars protagonitzada per tres germans, en la qual, a partir d'una reunió aparentment inofensiva, basta una frase perquè salten les espurnes.

Gay mostra "en quatre trets el caràcter i els punts febles dels tres germans de la família". Així, el germà xicotet, Pere Arquillué, és un actor amb poca sort que acaba de fer un 'càsting' per a fer de tomaca en un 'espot' de gaspatxo.

Els seus germans majors, que li tracten amb condescendència, són una professora erudita que mai diu les veritats a la cara, interpretada per Cristina Plazas, i l'altre germà viu sense donar un pal a l'aigua mantingut per la seua dona i el seu sogre, recreat per Lluís Villanueva.

Completa el panorama, "amb escenes hàbilment creades i rematades amb tocs d'alta comèdia", amb la presència de la parella del germà menut interpretat amb fina ironia per Àgata Roca.

Cesc Gay és un cineasta, guionista, dramaturg i director teatral que destaca per un llenguatge molt personal i una profunda mirada sobre els personatges que retrata, considerat un dels cronistes més aguts de les classes mitjanes urbanes.