Més de 1.700 agents vetlaran per la seguretat del Gran Premi de Motociclisme de Xest

20M EP

La delegada de Govern, Gloria Calero, ha destacat que s'ha habilitat "un gran dispositiu" per a vetlar per la seguretat del Gran Premi de Motociclisme de Xest compost per més de 1.700 agents de les Forces i Cossos de Seguretat, amb el suport de helicòpters i drons, per a "controlar que l'esdeveniment es desenvolupe amb la major normalitat possible i que la gent gaudisca".