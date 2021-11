Antonio David, muy tajante con la prensa: "No voy a hablar nunca más con los medios, y no me sigáis más"

A mediados de octubre, Antonio David inició su andadura en YouTube, lugar en el que se pronuncia sobre diferentes asuntos mediáticos, ya que no tiene presencia actualmente en televisión tras su despido de Sálvame.

Por ello, este viernes, el exguardia civil ha querido dejar claro su rechazo a la prensa y hablar de las acciones que tomará a partir de ahora, al menos informativamente hablando.

"Ya no voy a hablar más para la prensa. Todo lo que tenga que decir lo haré en mi canal de YouTube", aseguró a la reportera de Europa Press. "Si vais a estar aquí esperando a que haga una declaración, estáis perdiendo tiempo de estar con vuestra familia".

"Te lo digo para que tú puedas vender esto y ganes un dinero, y que lo sepa todo el mundo", continuó diciendo. "Ya me puedes lanzar 10 millones de preguntas que no te voy a contestar nada más".

"El mensaje es ese, te lo doy a ti para que te compren el vídeo", repitió Antonio David. "No voy a hablar nunca más con la prensa. Ahí lo tienes. Pero no me sigas más porque no te voy a contestar. Yo ya te he dado el titular".