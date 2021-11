València serà la seu dels Gay Games en 2026

La ciutat de València serà la seu dels XII Gay Games entre maig i juny de 2026, després d'imposar-se aquest dijous com la candidatura guanyadora enfront de les de Munic i Guadalajara (Mèxic).

Així ho va anunciar la Federation of Gay Games (FGG) des de Brighton (el Regne Unit), on va acudir aquesta setmana una delegació valenciana encapçalada per la regidora d'Esports, Pilar Bernabé, per a presentar i defensar la candidatura de la ciutat de València.

Aquesta cita, segons les previsions del consistori, atraurà a 100.000 visitants i suposarà un impacte econòmic de més de 120 milions d'euros, prenent com a referència anteriors seus on s'ha celebrat l'esdeveniment, com París, Amsterdam i Toronto.

L'Ajuntament afirma que "els Gay Games es convertirien en l'esdeveniment esportiu més important de la Comunitat Valenciana, després de la America's Cup".

Després de conéixer-se la notícia, l'alcalde, Joan Ribó, va celebrar que la ciutat està "d'enhorabona" perquè "continua situant-se com a referent en l'esport i la diversitat". Segons va detallar, la capital del Túria rebrà a més de 15.000 persones que competiran en 26 modalitats esportives.

"Es tracta d'una cita històrica que suposarà un impuls social i econòmic molt important no sols per al cap i casal sinó també per a totes les comarques dels voltants", va destacar en un missatge en les seues xarxes socials.

Per part seua, la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, va ressaltar que l'elecció de València com seu dels jocs suposa un "reconeixement" al treball desenvolupat en l'àmbit esportiu i, "molt especialment parla que València és una ciutat orgullosa, orgullosa de la seua llibertat, de la seua diversitat, una ciutat acollidora". "Estem en el mapa de les coses bones", va assegurar, per a referir-se a la celebració de la gal·la Michelín, dels Goya i de la Capitalitat del Disseny. "És una prova més que València està de moda", va afegir.

La representació de la candidatura va mostrar la seua "alegria i satisfacció" amb el veredicte de la FGG i va expressar la seua confiança que València "és una ciutat que està a l'altura d'un esdeveniment internacional com són els Gay Games".

Candidatura

La federació internacional s'ha decidit per València tenint en compte la seua capacitat per a acollir un esdeveniment de les dimensions dels Gay Games. És a dir, el comité avaluador, que va visitar in situ les instal·lacions esportives de la ciutat, ha considerat que les seues infraestructures i equipaments esportius presenten la qualitat suficient, segons el consistori.

A més, València resulta un potent atractiu tenint en compte el seu clima, amb més de 300 dies de sol a l'any; la seua gastronomia o la seua agenda cultural. També s'han valorat l'accessibilitat i les comunicacions amb la ciutat; l'aposta per la sostenibilitat i els espais verds; però, especialment, les possibilitats de desenvolupament personal que la ciutat ofereix a totes les persones, amb independència del seu sexe, origen ètnic, discapacitat o orientació sexual.

Així seran els Gay games 2026

Els Gay Games 2026 se celebraran entre els mesos de maig i juny de 2026. L'esdeveniment durarà una mica més d'una setmana i acollirà competicions de més de 30 modalitats esportives.

Entre elles, trobem esports autòctons com la pilota valenciana o el colpbol; esports nàutics, com la vela, el rem o el caiac pol; i les arts marcials. També esports d'equip -bàsquet, vòlei platja, hoquei, futbol, softbol o rugbi-, modalitats individuals -esgrima, tennis, golf o ciclisme- i novetats com són els e-sports o el quidditch.

Els Gay Games són esdeveniment esportiu i cultural que, des de 1982, ofereix un entorn segur per a la pràctica esportiva del col·lectiu LGBTQ+ i té com a principis bàsics la participació, la inclusió i la diversitat. La pròxima edició, la de 2022, es durà a terme a Hong Kong.