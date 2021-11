L'Ajuntament de València estendrà els bons per al xicotet comerç a l'any 2022

El plenari de l'Ajuntament de València va celebrar ahir el Debat sobre l'Estat de la Ciutat, una sessió monogràfica dedicada a fer balanç en la qual els grups del Govern local donen compte de la seua gestió i els de l'oposició plantegen les seues crítiques i demandes. A més, el debat també va servir perquè tant l'alcalde, Joan Ribó, com la vicealcaldessa Sandra Gómez feren alguns anuncis sobre actuacions de cara al pròxim any, en el dia previ a la presentació dels pressupostos municipals de 2022, que tindrà lloc hui.

Per exemple, l'ampliació al pròxim exercici dels bons de 100 euros per a gastar en el xicotet comerç o un pla de xoc per a combatre l'embós de llicències, tant urbanístiques com d'activitat. Aquesta iniciativa, dirigida a la reactivació del teixit comercial després de les restriccions per la pandèmia, ja ha injectat 1,7 milions d'euros en el xicotet comerç, i s'està desenvolupant fins a desembre en el districte de Ciutat Vella.

En la seua intervenció inicial, l'alcalde va destacar que l'evolució de la pandèmia convida a «un cert optimisme sense deixar de costat la prudència» i va aplaudir el comportament dels fallers durant la celebració de les festes ajornades al setembre. «Podem afirmar amb seguretat que les Falles no van produir cap pujada de la incidència», va recalcar.

Ribó (Compromís) també va ressaltar que el 90% dels acords del pacte local per a la reconstrucció estan complits i va dir que s'han tramitat totes les valoracions pendents de dependència, complint el pla posat en marxa fa un any.

També des del Govern local, la vicealcaldessa Sandra Gómez (PSPV) va defensar que València ha de ser «líder en la recuperació», al fil de les bones dades d'ocupació, i va destacar la utilitat d'aquest debat per a contraposar «diferents models». Va avançar a més un pla de xoc per a «desembossar l'herència del PP» en matèria de llicències, tant urbanístiques com de activitats, i un augment del pressupost de formació en 16 milions d'euros per a aturats de llarga duració o persones amb dificultats.

MODEL DE CIUTAT

L'alcalde va advocar per dotar als barris i als pobles de València dels serveis necessaris per a fer innecessaris molts desplaçaments (l'anomenada ciutat 15 minuts), ampliar les zones verdes i els espais d'oci i convivència, habilitar superilles per als vianants i treballar, en definitiva, per la descarbonització de la ciutat.

NETEJA I JARDINERIA

Ribó va afirmar que dos dels contractes més importants de l'Ajuntament, el de neteja i el de jardineria, es troben en fase de licitació. Es tracta, a més, de dos dels aspectes que més queixes ciutadanes acumulen, tant per falta de neteja com per deficiències en la poda de les zones verdes. El primer comptarà, de manera escalonada, amb una inversió anual de 90 milions d'euros.

SERVEIS SOCIALS

El pressupost dedicat per l'Ajuntament als serveis d'atenció a domicili creixerà fins als 19,3 milions d'euros, enfront dels 7,4 milions de l'any 2015. S'atendrà un 66% més de persones, és a dir, a 12.660, enfront de les 7.621 de fa set anys. A més, es millorarà l'atenció als usuaris, ja que la quantitat dedicada ha passat dels 965 als 1.526 euros. Una millora que afectarà a tots els programes que té en marxa el Consistori, com els d'Atenció Domiciliària, Envelliment Actiu o el Pla de Millora de la Dependència.

SEGURETAT CIUTADANA

Segons Ribó, la pandèmia «ha provocat en alguns barris problemes de convivència a conseqüència del botellot», un fenomen que «s'està aconseguint pal·liar» amb el pla d'acció impulsat des de la Policia Local. Quant a la inseguretat per venda de drogues, va citar els casos de la Malva-rosa i Orriols, on s'aplicaran actuacions «de caràcter social, educatiu, de neteja i urbanisme, des del diàleg amb el veïnat» i en col·laboració amb la Policia Nacional.

FONS EUROPEUS

Quant als fons Next Generation, Ribó va afirmar que València ha sol·licitat 58 milions d'euros per a projectes susceptibles de finançar-se fins a un 90%, ja que el Consistori s'ha presentat a totes les convocatòries obertes. Es tracta de plans per a establir zones de baixes emissions, electrificar el transport públic, integrar en una única aplicació mòbil tots els serveis de transport, ajudar a la digitalització del xicotet comerç i rehabilitar mercats municipals amb plaques solars i punts de recàrrega.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

En 2022 tornaran els Pressupostos participatius Decidim VLC. A més, passaran a tindre caràcter bianual i els districtes seran l'àrea de referència per als projectes d'inversió.

REIVINDICACIONS DE VALÈNCIA

Les reclamacions de l'equip de Govern se centren en la gestió en les inversions en infraestructures ferroviàries, en l'àmbit de la política fiscal i en les polítiques de caràcter metropolità.

Tres entitats prenen la paraula en el plenari municipal

Tres entitats van prendre la paraula en el debat per a exposar les seues demandes. Des de l'associació Mi Tierra CV, José Antonio García va dir que el Govern local «modela la ciutat a colp d'ideologia» i va comparar València, «una ciutat trista, bruta i abandonada, amb carrers plens de violència», amb Berlín Oriental.

La representant d'UGT, Ana María Falomir, va mostrar la seua oposició al traspàs de la Banda Simfònica Municipal al Palau de la Música. Finalment, José Salvador Tàrrega, de la plataforma veïnal Barri de Penya-roja, va demanar explicacions per les negociacions amb la promotora en el conflicte veïnal per la requalificació de sòl dotacional.