Montse, en 'First dates': "Estoy buscando a un hombre que sea como Antonio Banderas, pero con perilla"

Antonio Banderas ha sido el gran protagonista de la semana en First dates, y eso que el actor malagueño no ha pisado el restaurante más famoso de la televisión para visitar a Carlos Sobera y al resto del equipo del programa de Cuatro.

Si el pasado martes fue su prima Yolanda la que acudió al local en busca de pareja, este jueves fue Montse, una gran fan del intérprete la que le nombró para ponerle como ejemplo.

El presentador quiso saber el motivo por el que la barcelonesa había decidido acudir a First dates: "Vivo en un pueblo pequeñito y las posibilidades son escasas, como había visto alguna vez el programa, me animé a venir. También lo hizo mi hija, que fue la que me grabó el vídeo de presentación", afirmó la funcionaria.

Montse y Sobera, en ‘First dates’. MEDIASET

"¿Qué tiene que tener tu príncipe azul?", le preguntó Sobera. Montse le explicó que "tendría que ser una persona cariñosa, que disfrute de la vida, que le guste bailar... ¿Físicamente? Busco a un hombre que sea como Antonio Banderas, pero con perilla".

También señaló que "me agradan los hombres mayores que yo, porque a mis amigas les gustan los chavales jóvenes, pero cuando veo a uno pienso que es muy mono, pero para mi hija, nunca para mí".

Su cita fue Joaquín: "Siempre digo que hay hombres, hombrecillos y 'cagabandurrias' en el sentido de la persona que trabaja, que cumple, que es noble. El hombrecillo es aquel mediocre que no llega y 'cagabandurrias' es como el presidente del Gobierno que tenemos".

Montse, en ‘First Dates’. MEDIASET

Nada más verle, Montse exclamó: "¡Caray! Es un hombretón bien plantado. La primera impresión es que me ha gustado, solo le faltaba la perilla". El empresario, por su parte, admitió que "me ha dado muy buena impresión".

Joaquín también le contó que "he criado cinco niños porque tuve dos con mi primera mujer, otros dos con la segunda. Además, ella tenía ya una niña de tres años". En la cena, aparte de los hijos, también charlaron de aficiones y antiguas relaciones, incluso interrumpieron la velada para bailar un poco.

Al final, ambos coincidieron en que les gustaría tener una segunda cita: "Es una mujer que tiene mucho que explorar y tenemos bastante feelling", afirmó Joaquín. Montse, por su parte, señaló que "nos vamos a llevar muy bien...".