Omar Montes: "Soy la única persona en España que puede ganar Eurovisión"

Es el cantante de moda. Sus canciones se reproducen sin cesar en las plataformas digitales y cuenta con el beneplácito del público hasta el punto de que ganó el reality Supervivientes.

Pero antes que el lujo fue la miseria. Omar Montes acaba de estrenar en Amazon Prime Video la serie documental El Principito es Omar Montes, en el que a través de cuatro capítulos se narran sus inicios en un barrio conflictivo, donde coqueteó con lo delictivo, así como su momento actual, volcado con su música y en la cresta de la ola. Hablamos con él sobre su pasado y el documental.

¿Le dio reparo o vergüenza abrirse en este documental? Intenté abrirme lo más posible para que los chavales que vean el documental tomen conciencia de que la vida es dura y que hay que trabajar para lograr tus objetivos y perseguir tus sueños cueste lo que cueste.

¿Ese es su objetivo, dar ejemplo? Sí, totalmente. Es lo que busco, concienciar a la juventud.

¿Ya no está dentro de esa juventud? Sí, pero hablo de los chavales de 15 años, yo cuento lo que me pasaba cuando estaba en el colegio, el bullying… quiero que viéndolo puedan coger unos ‘tips’ [consejos] sobre como afrontar la vida. Habrá otros a quienes no les haga falta porque les vaya bien, pero los que se puedan sentir identificados conmigo les puede venir bien.

Dice nada más empezar el documental que tocó fondo. ¿Qué había en ese fondo? Muchas desgracias, la verdad. Era un barrio complicado y yo intentaba buscarme la vida como podía, pero siempre que intentaba trabajar se me cerraban las puertas y era una situación muy complicada en la que llegamos a pasar hasta hambre, tanto yo como mi familia. Ahora estamos bien, pero hemos pasado unas épocas bastante duras.

¿Qué siente cuando se habla de menas o de jóvenes desfavorecidos en términos despectivos? Cuando uno está mal muchas veces es porque la vida le ha cerrado puertas. En la vida hay oportunidades pero también hay que tener suerte, sacrificar muchas cosas… hay que ser constante y luchar por los sueños por encima de todo.

Fue víctima de bullying, ¿cómo lo superó? El boxeo, el deporte, me ayudó mucho. En esa época empecé a adelgazar y a entrenar y el deporte me dio la confianza en mí mismo que necesitaba y pude salir adelante.

¿La línea entre el éxito y la cárcel es muy fina? El camino es complicado y está el camino del bien, que es el que más tardas en llegar a tu objetivo y luego está el camino del mal, que llegas más rápido, quizá, pero tiene los pasos más cortos. Tú sabrás lo que quieres elegir. Cada uno hace su camino como cree que mejor le va a ir.

Siempre aparece rodeado de amigos y compañeros… A un sitio puedes ir solo o acompañado. Si vas solo igual llegas más rápido, pero si vas acompañado a lo mejor llegas más lejos. La última palabra siempre la tiene al final uno mismo, por muchas cosas que te diga tu padre, tu madre, tus profesores… tú decides.

¿No cree en el destino? Lo que quiero dar a entender con el documental es que tú tienes todos los caminos en tu mano y decides cuál quieres andar y qué hay al final de cada uno. Yo anduve todos los caminos y ellos pueden ver en el documental cuál les interesa más.

Habla mucho de sus éxitos, que se le oye más que a otros cantantes… ¿es ego o constatar los propios éxitos? Yo leo lo que pone en las listas. Pero a mí me da igual ser el número uno o el 20 o que se me escuche más o menos que a Alejandro Sanz. Para mí lo importante es tener para comer. Me gusta ganar dinero, ya sea de la música o trabajando en un kebap, he hecho miles de cosas. Y me sobra todo, sinceramente. A día de hoy, con ganar para comer y haber quitado a mi madre de fregar escaleras, estoy contento.

O sea, que no es ego… Ser número uno o número cien, me da un poco igual. Pero ahí están las listas y con eso no se puede mentir. En los últimos años las estoy encabezando y estoy orgulloso porque no me ha regalado nadie nada y es muy complicado con la de artistas buenos que hay en España. Así que estar ahí encabezando las listas para mí, para mi familia y para mi barrio es un orgullo y se lo agradezco mucho al público que me apoya.

¿Los artistas más establecidos le miran de reojo? Al principio lo hacían más, es verdad, pero a día de hoy no. El que me conoce en persona sabe que tengo buena onda con todo el mundo, que me gusta tratar bien a la gente y hacer amigos allí a donde voy.

¿Qué siente cuando sale al escenario? Eso es maravilloso. El momento concierto es lo que más valoro de la música. Estar en contacto con mi público es lo que me hace grande.

Se vuelca con las causas benéficas… Todo lo que tengo a día de hoy me viene dado del cielo. Date cuenta de que el bien que hago a las personas Dios me lo recompensa por otro lado y por eso me gusta tanto ayudar.

¿Es creyente? Por supuesto. Y el karma existe y cuando eres bueno con la gente y ayudas al prójimo, Dios te ayuda a ti.

Habla de perseguir sueños, pero ¿tiene alguno en la categoría de no cumplidos? Pues me gustaría ser actor. Me gustaría hacer alguna película con Santiago Segura porque soy superfan de él.

¿Le molesta que se saque a relucir que fue pareja de Isa Pantoja? No, no tengo ningún problema, lo llevo bien.

Eurovisión es una convocatoria abierta este año, ¿ha pensado en presentarse? Como hacen conmigo lo que quieren con los tiempos, tengo la agenda apretada y no sé si podría ir por tema de fechas, pero sería maravilloso. Yo creo que, si voy, lo gano. Soy la única persona en España que puede ganarlo cien por cien.