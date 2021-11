Los surfistas, al Ayuntamiento de Barcelona: "Que nos dejen en paz"

"Que nos dejen en paz por un día que tenemos olas. Cuando hay olas, nos echan. Es surrealista", afirma Xavier Casanueva, un surfista de 35 años a quien, junto a otros, la Guàrdia Urbana hizo este miércoles salir del mar en la playa del Somorrostro de Barcelona porque había bandera roja.

Poder surfear cuando esta está izada es el caballo de batalla de quienes practican surf en la capital catalana, pues está prohibido, algo que no ocurre en otros municipios catalanes.

Xavier, en el centro, junto a otros surfistas, en la playa de Barcelona. MIQUEL TAVERNA

Este miércoles la borrasca Blas trajo buenas olas, pero no las pudieron disfrutar con tranquilidad porque agentes de la Guàrdia Urbana que vigilaban las playas de la ciudad les hicieron abandonar el agua e identificaron a algunos de ellos. No fue el caso de Xavier explica. Cuenta que él salió del agua y cuando los policías no le veían se volvió a meter por otro lado, "de estranjis". Compañeros suyos hicieron lo mismo. Eran "unos 12", dice.

Xavier se queja, además, de que los agentes de la Guardia Urbana actúan con "prepotencia", y solo cuando hay "pocos" surfistas. Si no, "les da pereza", asegura.

"No somos bañistas. Hacemos surf. Es un deporte", señala para reclamar al Ayuntamiento que les permita surfear con bandera roja. Y añade: "Es como si te dijeran que no puedes esquiar cuando hay nieve".

La borrasca Blas ha traído un fuerte oleaje a Barcelona. MIQUEL TAVERNA

"Nosotros necesitamos unas condiciones determinadas para surfear", apunta el presidente de la Federación Catalana de Surf, Carles López, y comenta que el colectivo se siente incomprendido ante el veto de Barcelona.

Asimismo, señala que otras localidades catalanas como Badalona, Castelldefels o Palamós, en cambio, sí que permiten que los deportistas se adentren en el mar a pesar de que las playas estén cerradas al baño. Según Lopez, los ayuntamientos de estos municipios se han puesto en contacto con la federación para atender sus peticiones e interesarse por su situación en la capital catalana.

Un surfista frente a la Villa Olímpica de Barcelona. MIQUEL TAVERNA

La ordenanza municipal de Barcelona, sin embargo, establece sanciones por surfear con bandera roja que oscilan entre los 750 euros y los 1.500 euros.